زوج نانسي عجرم أطلق الرصاص الكثيف على السوري لأني كنت في حالة هياج
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زوج نانسي عجرم يعترف أطلقت 18 طلقة على المغدور السوري لأني كنت في حالة هيجان ومحامية القتيل تكشف

By وطن الدبور
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الدبور – إعترف زوج الدكتور بإطلاق ١٨ رصاصة على جسد المغدور محمد الموسى، وقال لأني كنت في حالة هيجان، وخفت على بناتي عندما إتجه إلى غرفة النوم.

وكان زوج نانسي قد قال في السابق إنه عرض اموال طائلة على القتيل السوري إلا إنه رفض وأصر على التوجه إلى غرفة البنات، مما دعى الهاشم لإطلاق الرصاص عليه، وقال وقتها إنها رصاصة واحدة في تناقض كبير في الإعترافات المختلفة التي أدلى بها.

و أعلنت المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني للسوري محمد الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، تفاصيل تقرير الطب الشرعي الذي أصدرته لجنة الأطباء في العاصمة السورية دمشق التي شرحت الجثمان بعد وصوله إلى سوريا.

وقالت رهاب بيطار، إن التقرير أكد أن الوفاة ناتجة عن نزف دموي وتهتك دماغي بسبب تعدد الطلقات النارية التي تم إطلاقها من جانب فادي الهاشم في العاشر من يناير الماضي.

وكتبت رهاب بيطار في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قائلة“: ”الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية، محمد الموسى“.

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وكانت المحامية رهاب بيطار قد تقدمت في فبراير الماضي، بطلب لإعادة تشريح جثة محمد الموسى، حيث كتبت عبر ”تويتر“: ”تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، ووافق القاضي منصور على تعيينها“.

يُذكر أن التقرير الطبي المبدئي أكد أن محمد الموسى تم قتله بما يزيد عن 18 رصاصة، وفسر زوج نانسي عجرم ذلك بأنه كان في حالة هياج، عندما وجد المجني عليه متجها إلى غرفة بناته، وادعى أنه اقتحم الفيلا بهدف السرقة فتخلص منه بسلاحه المرخص.

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