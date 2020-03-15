شاهد كورونا يتسبب بوفاة نزيلين إثر أعمال شغب في سجن أردني احتجاجا على منع الزيارات (فيديو)

الدبور – تسبب فيروس كورونا في الأردن بوفاة نزيلين إثر أعمال شغب إندلعت في إحدى السجون بعد قرار منع الزيارات للحد من إنتشار الفيروس بين النزلاء.

و نشبت أعمال شغب، مساء يوم الأحد، في سجن باب الهوى بمحافظة إربد، شمال الأردن، احتجاجا من النزلاء على منع الزيارة لمدة أسبوعين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأسفرت أعمال الشغب، عن وفاة نزيلين أصيبا نتيجة عمليات التدافع بين النزلاء، حيث جرى نقلها لتلقي الرعاية الصحية، لكن ما لبثا أن فارقا الحياة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إن ”قوات الأمن العام سيطرت على أعمال الشغب التي قام بها عدد من نزلاء مركز اصلاح وتأهيل اربد احتجاجا على قرار منع الزيارة مدة اسبوعين“.

وأضاف السرطاوي بيان للأمن العام، تلقى ”إرم نيوز“ نسخة منه فإنه ”جرى إسعاف نزيلين للمستشفى اصيبا نتيجة التدافع والسقوط داخل المركز لكن ما لبثا أن فارقا الحياة“.

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وأوضح البيان أن القوة الأمنية ”ما زالت تتواجد في المركز لفرض الأمن وحفظ النظام واتمام السيطرة داخل المركز“.‎

اعمال شغب في سجن باب الهوى – اربد Posted by Saif Obeidat on Sunday, March 15, 2020