القبض على ٣ وافدين من مصر في الكويت بعد قيامهم برش سائل مجهول
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الكويت: ضبط 3 وافدين من مصر يرشون مواد سائلة يعتقد إنها تحوي فيروس كورونا (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – في تم القبض على٣ وافدين من مصر بالجرم المشهود وهم يرشون مواد سائلة غريبة على السيارات وعلى المباني وأمكان مختلفة في ، ويشك في السائل ربما يحمل فيروس كورونا، وأن مصابين به ينتقمون برش سائل ربما وصله فيروس كورونا لنشر المرض.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي ”أنه تم ضبط الوافدين الثلاثة عقب ظهورهم في مقطع فيديو وبحوزتهم علب مشابهة للعلب التي تحتوي مواد تنظيف إضافة إلى وجود مخلفات قمامة متنوعة“.

وقالت الوزارة في بيانها ”إن الوافدين ذكروا عقب التحقيق الأولي معهم أنهم يعملون بمنطقة جابر الأحمد وأن المواد المضبوطة بحوزتهم عبارة عن مخلفات تم تجميعها من صناديق القمامة لإعادة بيعها“.

وأضاف البيان ”أنه تمت إحالة المواد التي تم ضبطها إلى المختبر الجنائي لتحليلها وسيتم إجراء التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة“.

ووثق أحد الأشخاص وجود الوافدين الثلاثة في منطقة جابر الأحمد، حيث ظهر في مقطع فيديو جلوس الوافدين على الأرض إلى جانب بعض المخلفات وعلب تحتوي على مواد سائلة قيل إنهم استخدموها برش السيارات وقبضات حاويات القمامة.

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