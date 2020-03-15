كورونا يضرب سويسرا بقوة، 841 إصابة جديدة في يوم واحد

الدبور – أعلنت سويسرا، تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في يوم واحد، ليتجاوز إجمالي المصابين في البلاد ألفي شخص.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الصحة العامة الفيدرالي السويسري، فإن إجمالي وفيات كورونا بلغ في البلاد 14 وفاة، والإصابات ألفين و200 شخص.

وكانت السلطات السويسرية، قد اتخذت تدابير واسعة لإيقاف انتشار الفيروس، أبرزها تعليق الدراسة في كافة مقاطعات البلاد، وإعلان حالة الطوارئ في مقاطعتين على الحدود مع إيطاليا.

من جهته، يستعد الجيش السويسري، لتعزيز دعمه من أجل مواجهة وباء كورونا، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي في البلاد.

وحتى اليوم الأحد، أصاب كورونا ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.