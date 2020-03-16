الإخوان أخطر من كورونا في مصر حسب السيسي
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الإعلام المصري يعيد الفزاعة للتغطية على الكارثة في مصر: الإخوان أخطر من كورونا!

By وطن الدبور
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الدبور – في محاولة مستمرة على التغطية على الكارثة التي تعيشها مصر من جراء تفشي و الذي من المستحيل معرفة أرقامه الحقيقية، فلا بنية صحية جيدة ولا قدرة على فحص الشعب، لذلك خرج بفزاعة الإخوان من جديد.

حيث قال الإعلامي المصري، “إبراهيم عيسى”، إن جماعة “الإخوان المسلمون” المعارضة، “أخطر من فيروس كورونا” على مصر.

وأثارت المقارنة الغريبة انتقادات وتعليقات ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا التشبيه والمقارنة ليست في محلها، خاصة مع استغلال وباء عالمي وظروف إنسانية صعبة في أغراض سياسية. وكتب “عيسى” في تغريدة على”تويتر”: “كل ساعة تمر على مصر نكتشف فيها أن جماعة الإخوان المسلمين بكراهيتها وحقدها ووضاعتها وخيانتها فيروس أسوأ ألف مرة من فيروس كورونا”.

لكن مغردين سألوه عن التعامل الرسمي المصري مع فيروس “كورونا”، خاصة في ظل الحديث عما نشره مدير مكتب “نيويورك تايمز” في القاهرة بأن التقديرات الأولية لأعداد المصابين بفيروس “كورونا” في مصر يتجاوز 19 ألف حالة.

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حيث قال ناشط له ما نصه: “يا استاذ انقذ بلدك والشعب الغلبان
مدير مكتب نيويورك تايمز في بينقل عن عالم متخصص في الأمراض المعدية شغال مع منظمة الصحة العالمية التقديرات الأولية تشير إلى ان عدد المصابين بفيرس في مصر يوصل متوسطه ل١٩ ألف حالة المرجح ان مصر الأولى عالمياً الاخوان بعيد جدااا”

وعلق أخر بطريقة ساخرة حيث قال: “لا لا غلطان الاخوان هم اللي اخترعوا فيروس كورونا في السجون و في المدافن و نشروه بالحمام الزاجل و خد بالك في حمامة تحوم فوق رأسك دلوقتي و شايلة الفيروس في ورقة شجرة”، بينما علق ناشط بقوله كما لسع الدبور: الاخوااان تانى.. هما فين الاخوان دلوقتى
اوعى تقنعنا انهم بيحكموا من ما وراء الستار وهما بردو السبب فى تفشى وانتشار الفيروس بيعطسوا كتير اوى الناس دى، وبعدين فين الخيانه وفين الوضاعة.. تعال نشوف مصر نقصت ولا زادت من 2013 الى الان
شكل حضرتك اخدت الضوء الاخضر بالهجوم وحصل

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