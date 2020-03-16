الإعلام المصري يعيد الفزاعة للتغطية على الكارثة في مصر: الإخوان أخطر من كورونا!

الدبور – في محاولة مستمرة على التغطية على الكارثة التي تعيشها مصر من جراء تفشي فيروس كورونا و الذي من المستحيل معرفة أرقامه الحقيقية، فلا بنية صحية جيدة ولا قدرة على فحص الشعب، لذلك خرج الإعلام المصري بفزاعة الإخوان من جديد.

حيث قال الإعلامي المصري، “إبراهيم عيسى”، إن جماعة “الإخوان المسلمون” المعارضة، “أخطر من فيروس كورونا” على مصر.

وأثارت المقارنة الغريبة انتقادات وتعليقات ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا التشبيه والمقارنة ليست في محلها، خاصة مع استغلال وباء عالمي وظروف إنسانية صعبة في أغراض سياسية. وكتب “عيسى” في تغريدة على”تويتر”: “كل ساعة تمر على مصر نكتشف فيها أن جماعة الإخوان المسلمين بكراهيتها وحقدها ووضاعتها وخيانتها فيروس أسوأ ألف مرة من فيروس كورونا”.

كل ساعة تمر علي مصر نكتشف فيها أن جماعة الإخوان المسلمين بكراهيتها وحقدها ووضاعتها وخيانتها فيروس أسوأ ألف مرة من فيروس كورونا — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) March 15, 2020

لكن مغردين سألوه عن التعامل الرسمي المصري مع فيروس “كورونا”، خاصة في ظل الحديث عما نشره مدير مكتب “نيويورك تايمز” في القاهرة بأن التقديرات الأولية لأعداد المصابين بفيروس “كورونا” في مصر يتجاوز 19 ألف حالة.

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حيث قال ناشط له ما نصه: “يا استاذ انقذ بلدك والشعب الغلبان

مدير مكتب نيويورك تايمز في #القاهرة بينقل عن عالم متخصص في الأمراض المعدية شغال مع منظمة الصحة العالمية التقديرات الأولية تشير إلى ان عدد المصابين بفيرس #كورونا في مصر يوصل متوسطه ل١٩ ألف حالة المرجح ان مصر الأولى عالمياً الاخوان بعيد جدااا”

يا استاذ انقذ بلدك والشعب الغلبان

مدير مكتب نيويورك تايمز في #القاهرة بينقل عن عالم متخصص في الأمراض المعدية شغال مع منظمة الصحة العالمية التقديرات الأولية تشير إلى ان عدد المصابين بفيرس #كورونا في مصر يوصل متوسطه ل١٩ ألف حالة المرجح ان مصر الأولى عالمياً الاخوان بعيد جدااا — مناف عبدالله (@Kuwait_Tweets) March 15, 2020

وعلق أخر بطريقة ساخرة حيث قال: “لا لا غلطان الاخوان هم اللي اخترعوا فيروس كورونا في السجون و في المدافن و نشروه بالحمام الزاجل و خد بالك في حمامة تحوم فوق رأسك دلوقتي و شايلة الفيروس في ورقة شجرة”، بينما علق ناشط بقوله كما لسع الدبور: الاخوااان تانى.. هما فين الاخوان دلوقتى

اوعى تقنعنا انهم بيحكموا من ما وراء الستار وهما بردو السبب فى تفشى وانتشار الفيروس بيعطسوا كتير اوى الناس دى، وبعدين فين الخيانه وفين الوضاعة.. تعال نشوف مصر نقصت ولا زادت من 2013 الى الان

شكل حضرتك اخدت الضوء الاخضر بالهجوم وحصل #السيسي“

والله ما في فيروسات في المجتمع غيركم — حره في زمن العبوديه (@OmAmaar72988972) March 16, 2020