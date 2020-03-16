دراسة جديدة عن مدة بقاء فيروس كورونا في جسم المريض
عش الدبابير

دراسة جديدة مخيفة عن مدة بقاء فيروس كورونا الجديد في جسم المصاب!

By وطن الدبور
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الدبور – في دراسة جديدة مخيفة تحدثت عن من يحالفه الحظ ويشفى من ، وعن الفترة التي يحتاجها للتخلص من الفيروس من جسمه بشكل كامل.

حيث ذكرت دراسة نشرت في مجلة “لانسيت”، أن  متوسط فترة تخلص الجسم من فيروس يبلغ 20 يوما، لكنها يمكن أن تمتد إلى 37 يوما.

وكشفت الدراسة عن عوامل الخطر والإجراءات السريرية التفصيلية لفيروس كورونا الجديد، بما فيها تخلص الجسم من الفيروس، وذلك استنادا إلى بيانات من 191 مريضا تأكدت إصابتهم بالفيروس، في مستشفيين بمدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين مركز تفشي الوباء.

ومن بين الـ 137 مريضا خرجوا من المستشفيين، كان متوسط فترة تخلص الجسم من الفيروس 20 يوما وامتدت أطولها إلى 37 يوما، في حين يمكن الكشف عن وجود الفيروس بالجسم حتى الوفاة لغير الناجين، حسبما قال تساو بين، الخبير الصيني في أمراض الجهاز التنفسي الذي قاد الدراسة.

وأظهرت الدراسة أيضا عوامل الخطر للمرض، ولاحظت أن 48% من المرضى الذين خضعوا للملاحظة عانوا من اعتلال مشترك، حيث كان ارتفاع ضغط الدم هو الأكثر شيوعا. وكان كبار السن أكثر عرضة للوفاة. ويمكن للدراسة أن تساعد الأطباء على تحديد المرضى الذين قد يساء تشخيص حالاتهم في مرحلة مبكرة. وقال تساو، إن الدراسة تعد محدودة، نظرا لقلة حجم العينات وتصميم الدراسة وظروف أخرى.

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