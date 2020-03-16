سعودي لم يعجبه تحرير المرأة، إعتدى على فتاة سعودية بالضرب لأنها تعمل في مطعم! (فيديو)

الدبور – إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لشاب سعودي يعتدي على فتاة سعودية فقط لأنها تعمل في مطعم، ولم يعجبه الأمر، ولم يعجبه تحرير المرأة على يد ولي العهد بن سلمان، وبعد إنتشار الفيديو قامت السلطات السعودية بالقبض عليه وعرضه على فضيلة مفتي المنشار.

و قالت الفتاة السعودية المسكينة (المجني عليها) إنها ”تعيش حالة سيئة بعد تعرضها للضرب والإهانة“.

وأوضحت، حسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، أن الواقعة بدأت حين دخل سعودي (المعتدي) وزوجته للمطعم الذي تعمل فيه، حيث تناولا طعام العشاء وغادرا المطعم، ليعود مرة أخرى للمطعم بمفرده دون زوجته وظل واقفا بالقرب منها، وعندما سألته عن سبب وقوفه أجابها أنه ”يريد طلب طعام“، ثم دخل في موجة ضحك دون توقف.

وقالت إنه ”فاجأها لاحقا بسؤالها عن سبب عملها في المطعم، ثم شتمها بألفاظ بذيئة وشتم أهلها، متذمرا من كونها تعمل في مطعم، ثم قام ببعثرة الأشياء التي كانت في موقع (الكاشير)“، مشيرة إلى أنه اعتدى بالضرب على وجهها وخنقها بعد ذلك، وعند معرفته بوجود كاميرا مراقبة في المحل غادر إلى مواقف السيارات، ليتم القبض عليه لاحقا.

وأكدت أنها ”تعرضت لضغوط من أجل التنازل عن حقها، لكنها رفضت“، مبينة أن الاعتداء تسبب لها بنزيف في إحدى أذنيها، إضافة إلى كدمات على عينيها، مضيفة أنها تعمل في المطعم منذ 5 أشهر وتعيل أسرة مكونة من 7 أفراد.

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لتقوم صفحة إمارة منطقة جازان في السعودية عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، بنقل تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، الذي أكد -بدوره- القبض على المعتدي على الفتاة التي تعمل في أحد مطاعم مدينة جازان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه. وتبين أن المعتدي، سعودي في العقد الرابع من عمره، وأن المجني عليها سعودية أيضا.

شاب يضرب موظفة مطعم بمنطقة جازان بعد ملاسنة بينهما.. -مزيد من المعلومات لاحقًا pic.twitter.com/Ffum5A4sL5 — علي محمد (Ali)🇸🇦.🌹جازان (@AliAliAliA667) March 14, 2020

وأثار مقطع الفيديو ضجة بين النشطاء في مواقع التواصل، وخصوصا سلبية من كان في المطعم ولم يقم بالدفاع عن الفتاة، حيث قال ناشط معلقا: “والله اللي يقهر الحيوانات اكرمكم الله اللي واقفين ولا سوو اي شي يا اخي وين الشهامه والمروءه اللي تعلمناها قسم بالله لو في واحد منهم صامل ما يخليه يمد يده عليها بعيداً عن ايش السبب او معرفة الملابسات للي حصل علمونا اهالينا عيب نضرب اي امرأه او نشوفها تهان امامنا ولا ننصرها”

والله اللي يقهر الحيوانات اكرمكم الله اللي واقفين ولا سوو اي شي يا اخي وين الشهامه والمروءه اللي تعلمناها قسم بالله لو في واحد منهم صامل ما يخليه يمد يده عليها بعيداً عن ايش السبب او معرفة الملابسات للي حصل علمونا اهالينا عيب نضرب اي امرأه او نشوفها تهان امامنا ولا ننصرها — H…. (@has202033n) March 15, 2020