سلطنة عمان تعلن الحرب على كورونا، شاهد بالفيديو بعض الإجراءات

الدبور – أعلنت سلطنة عمان الحرب على فيروس كورونا، و السلطنة التي تعتبر أقل دولة خليجية في عدد الإصابات، و التي وصلت اليوم الى 24 حالة معظمها مرتبط بالسفر خارج البلاد.

ونشرت صفحة المواصلات العمانيىة على تويتر فيديو لبعض الغجراءات التي تقوم بها منذ فترة لمنع إنتشار الفيروس بين المواطنين و المقيمن على أرض السلطنة.

حيث تقوم بتعقيم الحافلات بشكل يومي ومستمر، وظهر في الفيديو عملية التعقيم اليدوية و عملية تعقيم آليه أيضا تبقى لمدة ٢٨ ساعة، بالإضافة لميزان حراري متنقل للكشف عن المصابين، ولفحص من يريد في الشارع وبسهولة.

ويوجد مفتشين صحيين في مواقف الحافلات للتأكد من سلامة الركاب، وهذه بعض الغجراءات التي إتخذتها السلطنة على المستويين الحكومي والشعبي، حيث كمية الوعي لدى الشعب العماني عالية جدا، وهذا يساعد في القضاء على إنتشار الفيروس بسرعة أكثر.

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و أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بمرض فيروس كورونا (19-COVID) لمواطنين عمانيين مرتبطتين بالسفر إلى الخارج وحالتهما مستقرة ويخضعان للعزل المنزلي. وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (24) حالة.

وأوضحت الوزارة أن 22 حالة منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج وجاري التقصي الوبائي عن حالتين. وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى، وإتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.