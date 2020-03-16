الراقصة فيفي عبده تكشف عن ظهور فيروس جديد غير الكورونا
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شاهد الأم المثالية الراقصة فيفي عبده تكشف عن ظهور فيروس جديد غير كورونا! فيديو

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مضحك للراقصة المصرية ”، وهي تتصدر للحديث عن إنتشار ، كحديثها عن السياسة و الإخوان وغيرها من الامور التي إعتادت إقحام نفسها فيها رغم معرفتها بجهلها التام بكل شيئ إلا الرقص و التطبيل.

وفي المقطع الذي تبادله رواد وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ظهرت الأم المثالية الراقصة فيفي عبده، وهي تقول ربنا يكفينا شر مرض الماكرونة.

ويبدو أن فيفي عبده أدلت بتصريحها وهي جائعة، فغاب عنها أن الفيروس اسمه كورونا وليس ماكرونة التي تأكلها، وسخر النشطاء عليها وعلق الكثير على جهلها في كل شئ وحديثها عن كل أمر بدون معرفة.

وعلق ناشط قطري نشر الفيديو على صفحته بقوله: “عندما يتصدر حثاله المجتمع.. عقلاء و ومثقفين المجتمع تكون هذه النتيجة !”

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