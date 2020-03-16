شاهد الأم المثالية الراقصة فيفي عبده تكشف عن ظهور فيروس جديد غير كورونا! فيديو

الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مضحك للراقصة المصرية فيفي عبده “الأم المثالية”، وهي تتصدر للحديث عن إنتشار فيروس كورونا، كحديثها عن السياسة و الإخوان وغيرها من الامور التي إعتادت إقحام نفسها فيها رغم معرفتها بجهلها التام بكل شيئ إلا الرقص و التطبيل.

وفي المقطع الذي تبادله رواد وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ظهرت الأم المثالية الراقصة فيفي عبده، وهي تقول ربنا يكفينا شر مرض الماكرونة.

ويبدو أن فيفي عبده أدلت بتصريحها وهي جائعة، فغاب عنها أن الفيروس اسمه كورونا وليس ماكرونة التي تأكلها، وسخر النشطاء عليها وعلق الكثير على جهلها في كل شئ وحديثها عن كل أمر بدون معرفة.

وعلق ناشط قطري نشر الفيديو على صفحته بقوله: “عندما يتصدر حثاله المجتمع.. عقلاء و ومثقفين المجتمع تكون هذه النتيجة !”

عندما يتصدر حثاله المجتمع.. عقلاء و ومثقفين المجتمع تكون هذه النتيجة ! pic.twitter.com/0inpWY9bpW — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) March 16, 2020

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لا تغردين .. وأنتي جوعانه



أوووف — علي فهد الشهواني (@alhajri_ali) March 16, 2020