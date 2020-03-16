في سلطنة عمان فيديو عجيب: جماهير فريق السيب العماني تحتفل بالهتاف لـ “فيروس كورونا”

الدبور – في سلطنة عمان وفي فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وأثار فضول الكثير من النشطاء، فاجأت جماهير فريق عماني، الجميع قبل يومين، بالاحتفال عبر الهتاف لفيروس كزرزنا وترديد “كورونا كورونا”، بعد إنتهاء المباراة.

جماهير فريق السيب العماني، وعقب انتهاء المباراة ضد فريق ظفار بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، احتشدت خارج الملعب، ورددت هتاف “كورونا كورونا”.

وجاء هذا الاحتفال المثير بعد قرب السيب من تحقيق لقب الدوري، مع تبقي ثلاث جولات على المنافسة فقط. وفي حال محافظة السيب على صدارته، التي يبتعد بها بخمس نقاط عن أقرب منافسيه ظفار، فسيتمكن من تحقيق أول لقب له في تاريخ الدوري.

جماهير السيب بعد نهاية مباراتهم أمام ظفار والإقتراب من حسم الدوري العماني تقوم بالإحتفال خارج الملعب وتُردد " كورونا كورونا "



pic.twitter.com/nYFmvFSNT9 — نواف الآسيوي 🇸🇦 . (@football_l5) March 14, 2020

كورونا يقرر اعتزال كوكب الأرض والانتقال إلى زحل…بعد هذا الفيديو 🙈 pic.twitter.com/Njndbilabq — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) March 16, 2020

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وكانت السلطات العمانية، أعلنت الأحد، وقفها دخول غير المواطنين إلى أراضيها من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقررت اللجنة كذلك إيقاف إقامة صلاة الجمعة، ومنح القطاعين العام والخاص، إجازة (لم تحدد مدتها)، وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات? ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء.

كما سيتم “تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيون” حسب ذات المصدر. وفي وقت سابق، أعلنت مسقط تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 24 حالة.