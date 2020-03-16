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مراسلة لبنانية تفقد الوعي خلال تغطية مباشرة لجهود مكافحة كورونا (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور- فقدت الوعي على الهواء مباشرة أثناء تغطية خاصة عن في منطقة حدودية في لبنان، في مشهد أثار تفاعل المشاهدين.

حيث سقطت مراسلة تلفزيون الجديد اللبناني، راشيل الحسيني، أرضا أثناء ظهورها المباشر في نشرة الأخبار، اليوم الإثنين، خلال تغطيتها لجهود مكافحة فيروس كورونا عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا.

وقال تلفزون الجديد، في بيان، إن الحسيني تعرضت لوعكة صحية إذ سقطت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم.

وأشار التلفزيون إلى أنه “تم نقل المراسلة إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوصات اللازمة”، وأن الطبيب المعالج أفاد بأن الحسيني “ليس لديها أي عارض من عوارض فيروس كورونا إذ إن حرارتها طبيعية وعاد ضغطها معتدلا”، وأضاف أن الحسيني “عانت من إرهاق شديد ورهاب تسبب لها بدوران وحالة إغماء”.

سقوط مراسلة تلفزيون الجديد، راشيل الحسيني ارضا خلال تغطيتها الحدث الإخباري عند معبر المصنع منذ دقائق

سقوط مراسلة تلفزيون الجديد، راشيل الحسيني ارضا خلال تغطيتها الحدث الإخباري عند معبر المصنع

Posted by ‎الضنية مباشر‎ on Monday, March 16, 2020

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وأشار البيان إلى أنه حرصا على سلامة الحسيني والمصور الذي كان يرافقها فإنهما سيخضعان لفترة عزل تمتد 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج.

وظهرت الحسيني في فيديو لطمأنة الناس على صحتها وقالت إنها بصحة جيدة ومتجهة لإجراء الفحوصات.

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