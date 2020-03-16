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معركة حامية الوطيس على متن طائرة تنتهي بصفع المضيفة على وجهها (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – أظهر مقطع فيديو تداوله رواد الانترنت مشاجرة لفظية على متن أحد الرحلات الجوية للخطوط البلجيكية، ثم تحولت بعد ذلك إلى مشهد عنف عندما صفع أحد الركاب مضيفة الطيران على وجهها بعد أن ضربته بسبب بصقه عليها بشكل واضح أثناء صراخه في وجهها، حسب صحيفة “ ديلي ميل“ البريطانية.

ووفقاً للتقارير، نشبت هذه المشاجرة عندما أراد الراكب الإبلاغ أن والدته تم الاعتداء عليها من قِبل الشخص الذي يجلس بجوارها، على متن الطائرة التي كانت في بروكسل آنذاك.

ويظهر الفيديو محاولة أحد المضيفين وهو يحاول تهدئة الراكب الغاضب، حيث بدأت زوجة المسافر بتسجيل الفيديو عندما زعمت أن المضيف لكم زوجها.

وهذا أغضب الرجل مما جعله يصرخ تجاه المضيف قائلاً ”لا تضع يديك علي“، وقال المضيف تكراراً ”اهدأ“، ومن ثم ظهرت مشرفة المضيفين في الفيديو، وهي ترتدي الزي الأحمر، وسعت للتدخل إلا أن الزوج طلب منها أن ”تخرس“.

وظهر في الفيديو أن المضيف حاول دفع الراكب الغاضب بعيداً عنه، إلا أن هذا أغضب الزوج وجعله يصرخ مكرراً التهديدات والشتائم.

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وحاول العديد من الركاب الآخرين تهدئة الموقف وكبح جماح الزوج الغاضب، لكن دون جدوى وسُمع الزوج يقول: ”من الأفضل أن تبتعد عني“، بالرغم أنه ليس واضح لمن يوجه هذا الكلام.

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