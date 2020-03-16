مروحيات الجيش الكويتي في سماء الكويت
عش الدبابير

هل رش الجيش الكويتي مبيدات في سماء الكويت لمكافحة كورونا؟

By وطن الدبور
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الدبور – تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنباء وصور عن قيام برش مبيدات في السماء عن طريق المروحيات التابعة للجيش لمكافحة ، الذي وصلت عدد الحالات فيه الى 123 إصابة.

وانتشر الخبر بشكل سريع وتم تداوله بشكل واسع، عبر مختلف وسائل التواصل الغجتماعي خاصة عبر رسائل تطبيق واتس أب، مما جعل الجيش يتدخل ويوضح الامر،

حيث نفى الجيش الكويتي صحة الأنباء المتداولة بشأن قيام مروحياته برش محافظات البلاد الستة بمبيدات لمكافحة فيروس ”كورونا“ الذي أصاب 123 شخص حتى الآن.

وقالت رئاسة الأركان في بيان عبر حساب الجيش الرسمي ”إن الأخبار المتداولة بشأن رش مناطق البلاد كافة بالمبيدات غير صحيح، داعية الجميع لعدم تداول الشائعات والاعتماد على الأخبار والبيانات التي تصدرها الوزارة عبر موقعها الرسمي“.

ويأتي النفي الرسمي عقب تداول بعض الحسابات لأنباء تفيد بعزم الجيش ليلاً رش البلاد بالمبيدات ضد ”كورونا“ وسط دعوات لإزالة كافة الملابس والمستلزمات الشخصية عن الأسطح كي لا تتأثر بهذه المبيدات.

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