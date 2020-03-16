وافد مصري أساء للكويت بالفيديو وهو مقيم على أرضها بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا

الدبور – مصري مقيم على أرض الكويت، نشر فيديو تحدث فيه عن الغجراءات التي قامت بها الدولة لحماية شعبها و المقيمين على أرضها من وصول فيروس كورونا لهم، وهي إجراءات عالمية قامت بها عدة دول في العالم لحماية أرضها من إنتشار هذا الفيروس اللعين.

ولكن هذا المقيم لم تعجبه واعتبرها عنصرية ومدح السيسي الذي إعتبره رجلا وقف في وجه الكويت، مع إنه لم يفعل أي شيء لحماية بلده بالأساس، ولم يقف بوجه الكويت بل قام بنفس الفعل الذي قامت به الكويت وهو منع الطيران من بعض الدول.

و ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض عليه بعد أن أساء في مقاطع فيديو متداولة إلى الكويت وإجراءاتها بحظر الطيران. وأكدت وزارة الداخلية عبر حسابها في ”تويتر“ إلقاء القبض على المقيم (وهو من جنسية مصرية) بعد تحديد هويته ومقر سكنه، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة بتهمة إساءة استخدام هاتف والتهديد بإلحاق الأذى بالغير.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية من القبض على وافد من احدى الجاليات العربية قام ببث مقاطع فيديو حملت إساءة لدولة الكويت وشعبها والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. pic.twitter.com/mRR640OZTN — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 15, 2020

وأوضحت ”الداخلية“ في بيانها، أنها ”ألقت القبض على وافد من إحدى الجاليات العربية قام ببث مقاطع فيديو حملت إساءة لدولة الكويت وشعبها والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد“. وأضافت أن ”المقيم أقر بمحتوى المقاطع المتداولة، وأنه هو من قام بتصويرها ونشرها على حسابه في (تيك توك)“.

- Advertisement -

وكان مقطع فيديو للوافد المصري قد إنتشر على مواقع التواصل الغجتماعي مما أثار غضب النشطاء في الكويت، وكيف وصل الحال أن تهان البلد من مقيم على أرضها وفي عقر دارنا.

هو حظر الطيران عنصرية ؟! حظر الطيران لمصلحة الجميع لكن مشكلة ان يعتلي المنبر جاهل الله يعز الكويت https://t.co/RP2RIMAouc — حسين كتانة🇯🇴 (@Husseinkittaneh) March 15, 2020

نفسية داعشي بالكويت هذا لمن الحكومة تفقد هيبتها وتخضع لتاجر وتردهم نبتلش فيهم المصري الحقيقي مصري جمال عبدالناصر مو مصري السيسي ومصري الاخوان مرسي

عنده فيديوهات قليلة ادب ادزها بتغريدة ثانية #الكويت pic.twitter.com/KRowO7sWjD — abbas mohammad (@AbbasMohamad16) March 15, 2020