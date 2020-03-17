إجراءات جديدة مشددة في دولة قطر للحد من فيروس كورونا

الدبور – إجراءات جديدة مشددة في دولة قطر للحد من إنتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، عن إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، من بينها إغلاق المنطقة الصناعية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة “لولوة الخاطر”، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: “سيتم إغلاق المحلات التجارية وفروع البنوك التجارية، ومحلات الحلاقة والصالونات، وإيقاف أنشطة وخدمات التدليك (المساج)، وإيقاف خدمات الصالونات ومحلات الحلاقة في المنازل”.

وأضافت: “تقرر إغلاق المنطقة الصناعية القديمة (يبدأ من الشارع رقم 1 إلى الشارع رقم 32)، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بعد اكتشاف عدد من الحالات هناك، والتي تخضع للحجر الصحي”.

قبل أن تحذر وزارة الصناعة والتجارة، في بيان لها، أن مخالفة أي من هذه القرارات ستعرض مرتكبيها للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة في الدولة.

وتابعت “الخاطر”، أن الإجراءات الجديدة، لن تؤثر على الاحتياجات اليومية لقاطني هذه المنطقة، حيث تم التنسيق مع الشركات المعنية باستمرار توفير الاحتياجات اليومية للعاملين لديها وصرف رواتبهم في مواعيدها المعتادة، بالإضافة إلى التنسيق ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقطر الخيرية، لتوفير المزيد من الدعم مثل توزيع الكمامات والمعقمات وغيرها من الاحتياجات.

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وبينت حصيلة جديدة، أعلنتها وزارة الصحة العامة في قطر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في البلاد إلى 422 حالة، معظمهم من العمالة الوافدة، من الذين جرى وضعهم في الحجر الصحي والبالغ عددهم 800 حالة.

في حين اكتشفت إصابة 3 حالات لمواطنين قطريين عادوا من السفر الاثنين، وتم وضعهم في العزل الصحي قيد العلاج، و3 حالات جديدة لمقيمين جرى وضعهم في العزل الصحي وحالتهم مستقرة.