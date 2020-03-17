الأربعاء الأسود: تسجيل 9 حالات كورونا جديدة في سلطنة عمان في يوم واحد

الدبور – رغم كل الإجراءات التي إتخذتها سلطنة عمان في مواجهة فيروس كورونا، وهي أخر دولة خليجية يصل إليها الفيروس و الأقل حتى اليوم من حيث عدد الإصابات، إلا إنها سجلت في يوم واحد ٩ إصابات جديدة، ةجميعها لعدم التقيد التام بالإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا و الجهات الصحية المختصة.

حيث أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (9) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد19) لثمانية مواطنين ووافد، (7) منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وحالتين قيد التقصي الوبائي.

ومع العدد الذي يبدو مرتفعا بالنسة لسلطنة عمان، إلا أي من الإصابات يشكل خطرا على حياته، ولا توجد مراكز حجر صحي خاصة، بل يتم الحجر الصحي في أغلب الحالات في المنازل، لعدم خطورة الحالات، حيث أوضحت الوزارة بأن إحدى الحالات تخضع للعلاج بالمستشفى وبحالة صحية مستقرة، بينما تخضع بقية الحالات للعزل المنزلي.

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (33) حالة، (29) حالة منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج وجاري التقصي الوبائي عن أربع حالات.

وأكدت الوزارة أن (12) قد تماثلت للشفاء، مهيبةً بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.

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