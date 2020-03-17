تطورات خطيرة: فرض الحظر الصحي على مكة المكرمة ومنع الدخول و الخروج منها

الدبور – في خبر عاجل تم تداوله، نشرت صفحة مختصة بمتابعة الشأن السعودي الداخلي، أن هناك تطورات خطيرة ومحزنة في السعودية، وهو فرض حظر على مكة المكرمة، كحظر صحي على كامل المدينة.

وقال حساب العهد الجديد الذي يختص باشأن السعودي الداخلي، ويسرب أخبار تصدق بالعادة، قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “يؤسفني أن أنقل لكم هذا الخبر ولكن، إغلاق منافذ دخول وخروج (مدينة مكة)، بالإضافة إلى (تطور في إجراءات) إغلاق (المسجد الحرام).”

يؤسفني أن أنقل لكم هذا الخبر ولكن،

إغلاق منافذ دخول وخروج (مدينة مكة)، بالإضافة إلى (تطور في إجراءات) إغلاق (المسجد الحرام). — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 17, 2020

و قوبل قرار هيئة كبار العلماء في السعودية، اليوم الثلاثاء، بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، بمشاعر حزن واسعة لدى مرتادي بيوت الله في بلد كانت تتوقف فيه كثير من الأنشطة بشكل شبه كامل يوميًا خلال إقامة الصلوات.

واستهدف أحدث قرارات مواجهة وباء كورونا الجديد في السعودية، إغلاق المساجد أمام المصلين والاكتفاء برفع الآذان مع إضافة عبارة ”صلوا في بيوتكم“، مع استثناء الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة من ذلك القرار، ولكن حساب العهد الجديد حسب ما أفاد حتى الصلاة في مكة سيتم إيقافها في ظل فرض حظر على الدخول لمكة و الخروج منها.

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ووجد القرار صدى واسعًا في المملكة التي تعد قبلة المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويتبنى غالبية علماء الدين فيها تفسيرات دينية توجب على الرجال أداء صلواتهم الخمس يوميًا في المساجد ما لم يكن لديهم عذر يبيح لهم الصلاة في المنازل.