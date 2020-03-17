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شاهد ماذا حصل لنساء السعودية في لبنان، وسيدة تصرخ با بن سلمان أنقذنا ولا حياة لمنشاره! فيديو

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر مفطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي نشرته سيدة سعودية من داخل شقة محجوزة بها مع عدد من السعوديات في لبنان، وناشدت فيه ولي عهد ان يتحرك وينقذهم من الوضع الذي هم فيه.

ورغم صراخ السيدات وشرح معاناتهن من نقص في الادوية و العلاج، ورغم توسلهن العودة إلى أرض الوطن وحضن المنشار، إلا أن العديد من النشطاء في السعودية قاموا بالإستهزاء بهن وبل طالب البعض بعدم إرجاعهن إلى السعودية ويستاهلون.

وقالت سيدة سعدوية يا بن سلمان يا سندنا يا ابونا أنقذنا من هذا الوضع، قد اتينا أجازة إلى لبنان وحشرنا هنا بعد إنتشار الفيروس وإغلاق المطارات، أردوك أن ترسل لنا طائرة تنقذنا فقد نفذ كل ما نملك، وهم الان في شقة لفترة مؤقتة فقط قدمها لهم لبناني كمساعدة ولكن لفترة محدودة.

وقالت إن بينهن مرضى بالسكر و القلب وبحاجة للدواء و العلاج، وحاولوا التواصل مع السفارة السعودية في لبنان أكثر من مرة ولكن بدون فائدة، لأن السفارات و القنصليات السعودية متخصصة بالتقطيع فقط وليس الوصل.

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الغريب في الموضوع وفي هذه الظروف التي يمر بها العالم، الكثير من النشطاء داخل السعودي سخروا منهن، ومنهم من طالب بعدم إرجاع أي منهن إلى السعودية، حيث أتهموهم بالتبعية لإيران، وأنهم كانوا جميعا مع عائلاتهن في إيران، وإيران أرسلت تلك العائلات إلى لبنان.

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وقال ناشط سعودي ايضا ما نصه: “هذا ماكسبت ايديكم. وقراركم وتحايلكم .. نحن لسنا مسئولين عن قراراتكم المخالفه لانظمة الحكومة.. عودوا الى حيث جئتم…وادعوا من تدعون ليل نهار … ان ينجيكم منه المحنه.. الدنيويه.”

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2 Comments
  1. حسن حسين says

    خليكن..خلي حج زميرة يساعدكم يا شيعه..تستاهلون

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  2. حسن حسين says

    جابو كورونا من طهران ومن مزاراتهم بدهن ينشروه بأرض الحرمين..سلمان لاتساعدهم ماني اخوك 😅😅😅😅😅

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