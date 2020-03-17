شاهد ماذا حصل لنساء السعودية في لبنان، وسيدة تصرخ با بن سلمان أنقذنا ولا حياة لمنشاره! فيديو

الدبور – إنتشر مفطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي نشرته سيدة سعودية من داخل شقة محجوزة بها مع عدد من السعوديات في لبنان، وناشدت فيه ولي عهد السعودية ان يتحرك وينقذهم من الوضع الذي هم فيه.

ورغم صراخ السيدات وشرح معاناتهن من نقص في الادوية و العلاج، ورغم توسلهن العودة إلى أرض الوطن وحضن المنشار، إلا أن العديد من النشطاء في السعودية قاموا بالإستهزاء بهن وبل طالب البعض بعدم إرجاعهن إلى السعودية ويستاهلون.

وقالت سيدة سعدوية يا بن سلمان يا سندنا يا ابونا أنقذنا من هذا الوضع، قد اتينا أجازة إلى لبنان وحشرنا هنا بعد إنتشار الفيروس وإغلاق المطارات، أردوك أن ترسل لنا طائرة تنقذنا فقد نفذ كل ما نملك، وهم الان في شقة لفترة مؤقتة فقط قدمها لهم لبناني كمساعدة ولكن لفترة محدودة.

وقالت إن بينهن مرضى بالسكر و القلب وبحاجة للدواء و العلاج، وحاولوا التواصل مع السفارة السعودية في لبنان أكثر من مرة ولكن بدون فائدة، لأن السفارات و القنصليات السعودية متخصصة بالتقطيع فقط وليس الوصل.

الحين عرفتوا " المالوك " سلمان و محمد بن سلمان يا اخونا يا ابونا يا سندنا الحين استوعبتوا .. رايحين لربعهم في الضاحية الجنوبية .. الحين تبون ترجعون لوطنكم ، سوبهان الله 🤷🏽‍♀️

حاولت احط شريط ترجمه بس ماعرفت ماعندي برنامج 😔🧴🦠 pic.twitter.com/iYwdnxeZVk — 🧴MBS🇸🇦 س ـــارا (@MbsSara) March 17, 2020

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الغريب في الموضوع وفي هذه الظروف التي يمر بها العالم، الكثير من النشطاء داخل السعودي سخروا منهن، ومنهم من طالب بعدم إرجاع أي منهن إلى السعودية، حيث أتهموهم بالتبعية لإيران، وأنهم كانوا جميعا مع عائلاتهن في إيران، وإيران أرسلت تلك العائلات إلى لبنان.

كانوا في إيران ، وراحوا للبنان للتمويه ، بس المكر السيء خلاهم ينشبون هالنشبة — Mohammad 🇸🇦 (@gifvss1) March 17, 2020

مااحب اتشمت -بس عجزت اتعاطف معهم ..! — 🐾هِنـــدُون🍒🇪🇸🇮🇹♥️ (@Hd0o0a) March 17, 2020

وقال ناشط سعودي ايضا ما نصه: “هذا ماكسبت ايديكم. وقراركم وتحايلكم .. نحن لسنا مسئولين عن قراراتكم المخالفه لانظمة الحكومة.. عودوا الى حيث جئتم…وادعوا من تدعون ليل نهار … ان ينجيكم منه المحنه.. الدنيويه.”