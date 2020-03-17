فيديو مؤثر لأم كويتية أصيبت بفيروس كورونا وهي في الحجر الصحي تتحدث مع اولادها

الدبور – نشر حساب كويتي فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي لأم كويتية أصيبت بفيروس كورونا وتم وضعها تحت الحجر الصحي في شاليهات الخيران، التي تم تخصيص جزء فيها للمصابين بفيروس كورونا.

وبدت الام التي خرجت من غرفتها رغم تعبها لتقابل أولادها الذين لم يسمح لهم الإقتراب منها، وتحدثت معهم من خلف حاجز بحري في منطقة شاليهات الخيران في دولة الكويت، حيث سمح لهم بالإقتراب فقط حتى الحاجز الذي وضعته السلطات الكويتية لضمان عدم إنتقال العدوى.

وعلق الناشط الذي صور المقطع ونشره، بأن هذا المنظر فعلا يبكي، لأن الأم لا تستطيع ضم اولادها في حضنها ولا تستطيع الإقتراب منهم، في مشهد تكرر كثيرا في الصين، الدولة التي خرج منها الفيروس، ولكنه وصل إلى دول عديدة منها الكويت، ويتكرر منظر الأم المصابة في الكويت.

كويتي حر نشر الفيديو أيضا على حسابه وعلق عليه ما نصه كما لسع الدبور: “فيديو مؤثر لسيدة كبيرة تسلم على أبناءها من خلف الحاجز حيث انها تخضع للحجر الصحي في شاليهات الخيران سيجتمع شملكم بأذن الله قريبا ، اللهم أجمع شملها وشمل كل شخص بعائلته”

فيديو مؤثر لسيدة كبيرة تسلم على أبناءها من خلف الحاجز حيث انها تخضع للحجر الصحي في شاليهات الخيران



سيجتمع شملكم بأذن الله قريبا ، اللهم أجمع شملها وشمل كل شخص بعائلته 🇰🇼#كورونا_الكويت pic.twitter.com/wADOkPEM5s — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) March 17, 2020

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