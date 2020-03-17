قرقاش الإمارات
عش الدبابير

قرقاش الإمارات: تضامن الإمارات مع إيران في أزمة كورونا ومحاصرة قطر لعلاقتها بإيران يجسد قيم قيادتنا الإنسانية!

By وطن الدبور
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الدبور – خرج بتغريدة يشرح بها الكم الهائل من القيم الإنسانية التي يحملها قادة الغمارات، وخاصة ما يحمله ولي عهد أبوظبي الملق محليا بشيطان العرب.

ولكي يثبت ذلك قال أن وقوف مع في أزمة ، مع إنها عدوتها، وحصارت قطر من اجلها، يثبت القيم التي يحملها قادة الإمارات، هي نفس الإمارات التي دمرت اليمن لأنها إستعانت بإيران كما قالوا، ولإنهاء تدخل في اليمن.

الإمارات التي حاصرت جارتها في اللغة و الدين و صلة القرابة دولة قطر، وطالبتها بقطع علاقتها بإيران كأحد الشروط، ساعدت إيران وتغاضت عن عداوتها العلنية معها في أزمة إنتشار فيروس كورونا، وأبقت عىل خصار قطر ومعاداة قطر ومهاجمة قطر عبر لجانها القذرة، لتثبت للعالم الكم الهائل من القيم الذي يحمله .

حيث قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات في تغريدة لسعها الدبور: “التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية، فالتضامن الإنساني بين الشعوب راسخ والخلاف السياسي عابر مهما إمتد، وتضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم ودولتنا التي نعتز بها.”

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قرقاش الإمارات حصل على كم من التعليقات الساخرة كالعادة على ما يغرد به من تناقضات في كل مرة، حيث قال ناشط له: “كم انت مضحك. وفصل العوائل عن بعضهم ايش تسمي انا اقولك شسمي عمل شيطاني” وقالت ناشطة: كان ساعدتو سوريا وإلا دول افريقيا .. اصلا انتوا وايران أهل وربع وحبايب ..والإماراتي إيراني والايراني اماراتي”

وقال ناشط سعودي أيضا: “ارسلوا مساعدات لإيران ما عندكم مشكلة لان إيران ما أرسلت لكم صواريخ ولا مسيرات ولا ضربت مصافي النفط عندكم ولا احرقت سفارتكم”

وقال ناشط يمني ساخرا من التغريدة الغبية: “ما شاء الله والانسانية ترسلون لايران المساعدات الطبية اللي جئتم الى اليمن لتطهيرها من ايران ثم ترسلون المساعدات النارية الى اليمن ليقتل الاخ اخاه انتجتم عشر دول وعشرات النخب وجزئتم اليمن وزرعتم الفتن اصبحت اليمن بعد تدخلكم قنبلة موقوته وتدعون انكم مع الانسانية افلا تعقلون”

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