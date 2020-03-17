10 قرارات جديدة في سلطنة عمان لمكافحة إنتشار فيروس كورونا تبدأ الأربعاء

الدبور – عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في سلطنة غمان، اجتماعها الثالث برئاسة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وبحضور أعضاء اللجنة. وبعد الاجتماع، أصدرت اللجنة بيانًا جاء نصه كالتالي:

عقدت اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) مساء اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أعضائها من أصحاب المعالي والسعادة، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.

في بداية الاجتماع أبدت اللجنة تقديرها لمختلف القطاعات المعنية في الدولة على ما تقوم به من إجراءات، وتقدمت بشكرها للعاملين الصحيّين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل التعامل مع هذا الوباء، وثمّنت التجاوب الذي أبداه المواطنون والمقيمون في الأخذ بالتعليمات درءًا لانتشار هذا الوباء في المجتمع.

وتشيد اللجنة بالدور الذي يقوم به الادعاء العام في اتخاذ الإجراءات القانونيّة في مواجهة كل من ينشر الإشاعات عن الوضع الصحّي الخاص بهذا الوباء في السلطنة بأي وسيلة كانت.

بعد ذلك استعرضت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بالوباء، وأصدرت عدداً من القرارات التي سوف تأخذ حيز التطبيق بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 مارس 2020م، وهي:

1- قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحريّة والجويّة على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة.

2- إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

3- إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.

4- تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة.

5- إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمّعات في الأماكن العامة بما فيها التجمّعات على الشواطئ وأماكن التنزّه مثل الأودية والجبال والرِّمَال والشلّالات والعيون المائية.

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6- إغلاق جميع المحلّات في المجمعات التجارية، وتستثنى من ذلك المحلّات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلّات النظّارات.

7- إغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.

8- منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.

9- إغلاق الأندية الرياضية والثقافية.

10- إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلّات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

وأكدت اللجنة مناشدتها للجميع بضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات، لما فيه الصالح العام.

ويأتي هذا الاجتماع بمشاركة جميع الجهات المعنية في التعامل مع فيروس كورونا وهي وزارة الصحة ويمثلها الدكتور أحمد السعيدي، و محمد الحوسني، ووزارة النقل ويمثلها الدكتور أحمد الفطيسي، وشرطة عمان السلطانية ويمثلها الفريق حسن الشريقي. بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم وتمثلها الدكتورة مديحة الشيبانية ، ووزارة الشؤون القانونية ويمثلها الدكتور عبدالله السعيدي، ووزارة الخارجية ويمثلها الشيخ خليفة الحارثي، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ويمثلها الدكتور عبدالله الحراصي. بالإضافة إلى رئيس مكتب وزير الصحة.

وكانت اللجنة قد أصدرت في اجتماعها الأول عدة قرارات وهي:

– إيقاف التأشيرات السياحية.

– إيقاف دخول السفن السياحية.

– إيقاف الفعاليات الرياضية.

– إيقاف الأنشطة المدرسية غير الصفية.

– اقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا.

-منع تقديم الشيشة

كما خرج الاجتماع الثاني بالقرارات التالية:

-وقف دخول غير العمانيين من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء الخليجيين

-تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة بما في ذلك العمانيون.

-إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات.

-إيقاف إقامة صلاة الجمعة

-وقف التجمعات الاجتماعية مثل الأعراس والعزاء

الجدير بالذكر بأن السلطان هيثم بن طارق أصدر أوامره بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وقد قضت الأوامر بتشكيل اللجنة برئاسة السيد وزير الداخلية على أن تتولى اللجنة رصد تطورات الفيروس والجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها.