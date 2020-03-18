السفير الصيني في الكويت يؤكد فعالية العقار “فافيبيرافير” الصيني في علاج مرضى فيروس كورونا

الدبور – اكد السفير الصيني في دولة الكويت في لقاء له مع صحيفة الأنباء المحلية فعالية عقار “فافيبيرافير” في علاج مرضى فيروس كورونا، وتبين من عدد الحالات التي تم شفائها في الصين و الأعداد في الإصابات التي تقلصت بشكل كبير.

وقد أعلنت وكالة «شينخوا» الرسمية، نقلا عن مسؤول صيني اول من امس، أن بلاده أكملت التجارب السريرية على عقار «فاڤيبيراڤير» Favipiravir المضاد للڤيروسات الذي أثبت فاعلية علاجية لڤيروس كورونا الجديد «كوفيد ـ 19».

من جانبه، وصف سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ الأنباء التي تداولتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية – بشأن فاعلية عقار Favipiravir في القضاء على ڤيروس كورونا – بالمفرحة والمشجعة، موضحا ان الأشهر الأخيرة الماضية شهدت جهودا جبارة بذلها العلماء الصينيون لمكافحة ڤيروس كورونا والحد من انتشاره وإيجاد علاج ناجع للقضاء عليه. ولفت قانغ – في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الكويتية الى ان الصين أرسلت فرقا طبية متخصصة الى كل من إيران والعراق وإيطاليا وسخرت خبرتها لمساعدتهم في التغلب على هذا الڤيروس والمساهمة في الحد من انتشاره.

وبالتزامن، أعلنت مجموعة «سانوفي» الدوائية الفرنسية اول من امس أنها مستعدة لأن تقدم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من «بلاكنيل»، الدواء المضاد للملاريا الذي تنتجه والذي برهن عن نتائج «واعدة» في معالجة مرضى بڤيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذه الكمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

وقال زهانغ جينمين، رئيس المركز الصيني الوطني لتطوير البيوتيكنولوجي التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية في مؤتمر صحافي إن «فافيبيرافير» الذي تمت الموافقة عليه لعلاج الإنفلونزا في اليابان عام 2014، أظهر استجابة متنوعة لدى اختباره إكلينيكيا.

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واضافت الوكالة ان 80 مريضا خضعوا للتجارب السريرية في مستشفى الشعب الثالث شنزهن بمقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، منهم 35 تناولوا عقار «فافيبيرافير»، و45 وضعوا ضمن «مجموعة تحكم»، وأظهرت النتائج ان المرضى الذين تناولوا «فافيبيرافير» أظهروا نتائج سلبية لفيروس كورونا في مدة اقصر من المجموعة الأخرى.



وأادت دراسة اخرى قامت بها مستشفى زونغنان في جامعة ووهان بأن الآثار العلاجية لـ «فافيبيرافير» أفضل بكثير من النتائج التي حصلت عليها مجموعة التحكم. وأوصى زهانغ أن يتم اعتماد عقار «فافيبيرافير» في العلاجات السريرية ويجب أن تضاف الى خطط «التشخيص والعلاج لفيروس كوفيد ـ 19» بأسرع وقت ممكن. وأضاف ان شركة انتاج أدوية صينية حصلت على موافقة «ادارة انتاج الدواء الوطنية»، ليتم انتاج العقار بشكل تجاري لضمان استقرار المعروض منه.

وفي الواقع فإن العديد من الخبراء يدعون إلى توخي الحذر في غياب المزيد من الدراسات ويحذرون من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، ولا سيما في حالات الجرعات الزائدة.