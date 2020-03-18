سلطنة عمان تطلب من جميع السياح مغادرة أراضيها فورا

الدبور – في خطوة صعبة على السلطنة ولكنها ضرورية في سلسلة الخطوات التي إتخذتها اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، قررت سلطنة عمان ترحيل جميع السياح وطلبت منهم مغادرة السلطنة بأسرع وقت لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين.

حيث دعت سلطنة عمان مساء الأربعاء السياح الأجانب إلى العودة إلى بلدانهم، بسبب التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

وقالت وزارة السياحة العمانية إن على شركات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية تقديم النصح والإرشاد إلى الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة.

وقالت الوزارة في تغريدة ما نصه: “تنوه وزارة السياحة إلى ضرورة تقديم النصح والإرشاد للأفواج السياحية القادمة عبر شركات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية لمغادرة السلطنة والعودة لبلدانهم نظرا لعدم اتضاح الفترة التي قد تستمر معها هذه الظروف الاستثنائية متمنين لهم العودة سالمين لأوطانهم”

واتخذت السلطات العمانية، جملة من الإجراءات في مواجهة انتشار الفيروس، منها وقف العملية التعليمية والصلاة في المساجد.

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كما أعلنت سلطنة عمان إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

تنوه وزارة السياحة إلى ضرورة تقديم النصح والإرشاد للأفواج السياحية القادمة عبر شركات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية لمغادرة السلطنة والعودة لبلدانهم نظرا لعدم اتضاح الفترة التي قد تستمر معها هذه الظروف الاستثنائية متمنين لهم العودة سالمين لأوطانهم#عُمان_تواجه_كورونا #COVID19 pic.twitter.com/El5FQ56S4G — Oman Tourism (@OmanTourism) March 18, 2020

كما أعلنت سلطنة عمان إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

واتخذت السلطات العمانية، جملة من الإجراءات في مواجهة انتشار الفيروس، منها وقف العملية التعليمية والصلاة في المساجد.