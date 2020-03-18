فضيحة في أحد فنادق الأردن بعد قرار منع التجمعات بسبب كورونا
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شاهد فضيحة تقشعر لها الأبدان في أحد فنادق الأردن ردا على فيروس كورونا

By وطن الدبور
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الدبور – في فضيحة تقشعر لها الأبدان حصلت في أحد فنادق ، ردا على الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الأردنية في مكافحة إنتشار فيروس كورونا القاتل، إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في مقطع فيديو لحف مختلط بين شباب وبنات في أوضاع مخلة للأداب.

وحسب الفيديو، الذي تم تداوله بشكل كبير على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، ولسعه الدبور، ظهر مجموعة من الشباب والفتيات داخل ملهي ليلي ـ ذكر متداولوا المقطع أنه تابع لفندق العبدلي بعمان ـ وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة في مجموعات مخلتطة.

وتسبب هذا المشهد الذي أظهر ضرب هؤلاء الشباب بقوانين الحكومة عرض الحائط ومخالفة التعليمات بمنع التجمع في هذا الظرف الاستثنائي، في موجة غضب واسعة بين النشطاء.

وعلقت إحدى الناشطات مستنكرة هذا السلوك المستهتر:”اذا طلع فيهم رح يعدو آلاف المواطنين لذلك لا تتمنى ان يعدى حتى شخص واحد لان الفيروس بدأ عند شخص ووصل لكل العالم”

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وقال ناشط ايضا: “دولة بنقاء وروعة الاردن لا يستحق هولاء أن بدخلوها يجب حجزهم وحجرهم جميعا وإبعاد الغير أردني منهم خارج البلد يوجد عدد كبير منهم غير أردنيين”

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