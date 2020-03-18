عُمان تواجه كورونا تعلق على خبر إصابة 5 آلاف في يوم واحد في سلطنة عمان بفيروس كورونا وتوقف الخدمات

الدبور – تداولت صفحات وسائل التواصل الإجتماعي بالامس خبر مفاده إصابة 5000 شخص في سلطنة عمان وفي يوم واحد بفيروس كورونا الجديد، وأيضا عن توقف الخدمات الطبية في ولاية نزوى، مما أثار حالة من الخوف الجدل عبر وسائل التواصل الغجتماعي المختلفة، وتم تبادل رسائل بواسطة تطبيق واتس أب داخل السلطنة عن تلك الأنباء.

صفحة عمان تواجه كورونا التي إنطلقت لمتابعة اخبار الفيروس في السلطنة، من الإصابات إلى التعليمات و القوانين إلى ما وصلت إليه السلطنة من جهود في مكافحة إنتشار الفيروس في السلطنة، علقت على تلك الأنباءـ بانها غ ير صحيحة تماما، وهي إشاعات غير معروفة المصدر.

حيث نفى حساب “عمان تواجه كورونا” الرسمي التابع لمركز التواصل الحكومي، على موقع تويتر بتغريدة لسعها الدبور ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل أكثر من 5000 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) في السلطنة خلال 24 ساعة.

كما نفى الحساب ما تم تداوله حول وجود حالات مؤكدة في مستشفى نزوى وتوقف الخدمات فيه، موضحًا بأنه لا يوجد توقف في الخدمات الصحية في ولاية نزوى وليس هناك أطباء في الحجر الصحي في الولاية مضيفًا بأنه لا توجد مشكلة في الأسرة.

وأكد “حساب عمان تواجه كورونا” بأن عدد الحالات المؤكدة حتى 18 مارس 2020م (33) إصابة، 12 منهم تماثلت للشفاء.

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وذكر “عمان تواجه كورونا” بأن حسب قرارات اللجنة العليا فإنه تم إغلاق جميع الأسواق التقليدية وكذلك المحلات التجارية، داعيًا بالتقيد بالإجراءات والإرشادات الوقائية والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها.

لا صحة لما يتم تداوله عن تسجيل أكثر من 5000 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد #كوفيد19 في السلطنة خلال 24 ساعة.

عدد الحالات المؤكدة حتى 18 مارس 2020 (33) إصابة. #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/Q5m9WQ9LEO — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) March 18, 2020