كورونا وصل الوسط الفني، هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بالفيروس

الدبور – فيروس كورونا لم يترك كبير ولا صغير إلا غزاه، فقد وصل إلى الوسط الفني في الغرب، و اليوم وصل إلى الوسط الفني العربي رغم تحصن الفنانين، فقد أعلنت الفنانة هند البحرينية إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للحجر الصحي عقب ظهور نتيجة فحص الفيروس إيجابية بعد عودتها من إسبانيا.

وفاجأت ‏هند جمهورها بهذا النبأ الصادم حين غردت عبر تويتر قائلة: ”مساء الخير.. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير“.

وتخضع الفنانة الآن لحجر صحي في أحد المستشفيات في البحرين، لتصبح بذلك أول فنانة عربية تصاب بالفيروس.

وظهرت هند في مقطع فيديو نشرته عدة صفحات فنية تطمئن جمهورها على حالتها وتشكر كل من سأل عنها واهتم لأمرها.

وأثارت الفنانة قلق الوسط الفني والجمهور على حالتها الصحية، وحرصوا على مواساتها في محنتها وتمنوا لها الشفاء العاجل، بينما إتهمها البعض الأخر بإختلاق القصة لكسب التعاطف و الشهرة ولا دليل على إصابتها، وأ، هذه عادة سيتبعها غيرها قريبا تشبها بالفنانين في أمريكا و الغرب.

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⭕#هند_البحرينية أول مصابة بـ #كورونا من المشاهير في العالم العربي، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة حيث ظهرت نتيجة فحص #الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض🙏 متمنيين لها الشفاء العاجل 🌺🌺https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي

__________@hind_bh2 pic.twitter.com/pvEWZNIUOO — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 18, 2020