بكل وقاحة في السعودية وفي زمن كورونا صور لشاب وفتاة أمام أحد المساجد مقززة تثير الجدل

الدبور – بكل وقاحة وفي وقت يتعرض العالم لكارثة فيروس كورونا، إنتشرت صور لشاب سعودي مع فتاة امام مسجد وأثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما تم تداولها على أنها توثق لحظة ”سجود“ الشاب أمام فتاة، وسط ردود فعل غاضبة.

ويظهر في الصور، شاب يؤدي إحدى الصلوات فيما يبدو من حركاته، حيث بدا جالسا كما لو كان في مرحلة ”التشهد“ بالصلاة، بينما تقف أمامه فتاة، فيما يظهر بصورة أخرى ساجداً أمام الفتاة ذاتها.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ إن الشاب والفتاة سعوديين، وأن الصور تم التقاطها أمام أحد المساجد في مدينة جدة الواقعة غرب البلاد.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة وواسعة بعدما تم تداولها تحت الوسم ”#شخص_يسجد_لفتاه“ حيث قال بعض النشطاء أن الشاب سجد للفتاة في مشهد وقح ومقزز أمام المسجد، فيما اختار عدد محدود الدفاع عن الشاب، وقالوا إن الصور توثق سجوده في الصلاة وليس للفتاة كما زعم غالبية المعلقين.

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حيث قال ناشط سعودي معلقا على الصور التي نشرها على حسابه في موقع تويتر، بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “فرق بين رجل قلبه معلق بالمساجد وورع خشمه عند رجل قذره مثله”

#شخص_يسجد_لفتاه



فرق بين رجل قلبه معلق بالمساجد وورع خشمه عند رجل قذره مثله pic.twitter.com/Ppl2DBuPN9 — ﮼نايف (@Nayif2018) March 19, 2020

وقال الدكتور محمد الهدلاء، وهو باحث أمني سعودي في تعليق غاضب من الصور: ”صور ومشاهد مقززه ومؤلمه سجود لغير الله.. هؤلاء تجاوزوا الإساءة للذوق العام امام بيت من بيوت الله إلى الإساءة لله تعالى بالسجود لغيره وهذا من الشرك الاكبر المخرج من ملله الإسلام. هذه ليست حرية معتقد ديني هذا كفرا بالله يجب ان يوقف هؤلاء ومحاكمتهم شرعا“.

صور ومشاهد مقززه ومؤلمه سجود لغير الله..هؤلاء تجاوزوا الإساءة للذوق العام امام بيت من بيوت الله إلى الإساءة لله تعالى بالسجود لغيره وهذا من الشرك الاكبر المخرج من ملله الإسلام.هذه ليست حرية معتقد ديني هذا كفرا بالله يجب ان يوقف هؤلاء ومحاكمتهم شرعا#شخص_يسجد_لفتاة pic.twitter.com/Jmdz9czLJi — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) March 19, 2020