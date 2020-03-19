شاهد في مشهد مبكي: مؤذن جزائري لم يستطع إكمال الأذان وانهار بالبكاء

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لشاب جزائري صور المسجد الذي مقابل منزله وقت رفع الآذان، وما وصل المؤذن الى قول أشهد ان محمدا رسول الله، حتى غنهار من البكاء ولم يستطع تكملة نداء الله للصلاة و الفلاح، بسبب قرار إغلاق المساجد في الجزائر.

وعلق مصور الفيديو بقوله اول مرة أشوف مؤذن يبكي أثناء رفع الآذان ولم يستطع إكمال الأذان حتى النهاية، وانتهى المقطع بعد توقف المؤذن ولم يكمل بقية نداء الله للصلاة.

يذكر أن معظم الدول الإسلامية و غير الإسلامية قد أوقفت الصلاة بالمساجد للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي ضرب معظم دول العالم، وانتشرت عدة فيديوهات في الفترة الاخيرة لرفع الأذان مع البكاء عند الوصول الى صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة حي على الفلاح.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الناشط تركي الشلهوب، وتم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.

في الجزائر.. مؤذن انفجر بالبكاء ولم يتمكّن من إكمال الاذان، بسبب إغلاق المساجد !



يارب لطفك ورحمتك😭 pic.twitter.com/ZWUPjjwIxS — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 19, 2020