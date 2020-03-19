مؤذن جزائري يبكي أثناء رفع الأذان ولم يستطع إكماله
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شاهد في مشهد مبكي: مؤذن جزائري لم يستطع إكمال الأذان وانهار بالبكاء

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لشاب جزائري صور المسجد الذي مقابل منزله وقت رفع الآذان، وما وصل المؤذن الى قول أشهد ان محمدا رسول الله، حتى غنهار من البكاء ولم يستطع تكملة نداء الله للصلاة و الفلاح، بسبب قرار إغلاق المساجد في .

وعلق مصور الفيديو بقوله اول مرة أشوف أثناء رفع الآذان ولم يستطع إكمال الأذان حتى النهاية، وانتهى المقطع بعد توقف المؤذن ولم يكمل بقية نداء الله للصلاة.

يذكر أن معظم الدول الإسلامية و غير الإسلامية قد أوقفت الصلاة بالمساجد للحد من إنتشار الذي ضرب معظم دول العالم، وانتشرت عدة فيديوهات في الفترة الاخيرة لرفع الأذان مع البكاء عند الوصول الى صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة حي على الفلاح.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الناشط تركي الشلهوب، وتم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.

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