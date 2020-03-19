كويتي يرتكب جريمة بشعة بحق السائق بسبب كورونا

الدبور – إرتكب كويتي جريمة بشعة بحق السائق الخاص الذي يعمل لديه. بسبب فيروس كورونا، و الحالة النفسية التي أثرت على الكثير في العالم أجمع.

حيث شهدت منطقة النهضة في دولة الكويت اليوم الجمعة جريمة قتل بشعة، حينما أقدم مواطن على تسديد عدة طعنات إلى جسد سائق المنزل أردته قتيلا.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ الى غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة بين مواطن وسائق يعمل بمنزله في منطقة النهضة، حيث سدد المواطن عدة طعنات إلى جسد السائق أدت إلى وفاته على الفور.

توجه رجال مباحث مركز القيروان إلى موقع البلاغ، وفور وصولهم تم ضبط الجاني وتحويله للجهات المختصة، حيث اعترف بجريمته، كما تمت إحالة جثة المغدور الى الطب الشرعي.

وكشف مصدر أمني لـصحيفة «الراي» المحلية، أنه وبالتحقيقات الأولية مع المتهم (وهو من مواليد 1993) ذكر أن السائق لم يمتثل لأوامره عندما طلب منه الذهاب الى الجمعية الأمر الذي أثار حفيظة الشاب فقام بأخذ سكين وسدد عدة طعنات في جسد السائق أنهت حياته.

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وقال أن السائق رفض الخروج خوفا من إصابته بفيروس كورونا، ولم يمتثل لطلباته المتكررة للذهاب للجمعية للتسوق.