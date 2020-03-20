الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان تحذر من أخدود الرحمة

الدبور- أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان التقرير الثاني عن أخدود الرحمة، وما يحمله في الأيام القادمة على مناطق متعددة داخل السلطنة.

حيث قالت الهيئة في تقريرها بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح إلى تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي (أخدود الرحمة) ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020م) ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020م)، وتكون ذروة التأثير من مساء يوم السبت إلى صباح يوم الاثنين.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة تتراوح (30 – 60 ملم) تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية و أجزاء من محافظتي الوسطى وظفار.

ويصاحب الحالة الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة على محافظات الوسطى وظفار و الداخلية اليوم الجمعة و يوم غدا السبت الموافق 20 و21 مارس 2020م) تؤدي إلى تصاعد الأتربة والغبار، ويعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية غربية نشطة على المحافظات الشمالية للسلطنة ويكون البحر متوسط إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين إلى ثلاثة أمتار.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها والتقيد التام بقرارات وتوصيات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن إنتشار فيروس كرونا (كوفيد 19) وتجنب

الخروج إلا للضرورة القصوى.