عش الدبابير

الوزراء في الكويت يستحلفون الناس البقاء في المنازل وإلا فرض حظر التجول الكامل!

By وطن الدبور
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الدبور – الوزراء في دولة لم يتبق لهم إلا أن يستحلفوا الناس البقاء في بيوتهم، خصوصا بعد حالة اللامبالاة من قبل البعض و الغستخفاف بالتعليمات مما زاد عدد الإصابات وإنتقال الفيروس لحالات كثيرة.

ولم يبق إلا أن يخرج بعض الوزراء يتوسلون للشعب أن يحافظ على صحته ومصلحته، وأن كورونا ليس بفيروس يستهان به وإنه وباء عالمي.

حيث جدد عدد من الوزراء في دولة الكويت مناشدة المواطنين والمقيمين الالتزام بالابتعاد عن التجمعات وتجنب الخروج حرصاً على سلامتهم وتجنب العدوى بفيروس كورونا، حيث وجهوا نداءات للجميع بالقول “نستحلفكم بالله البقاء في منازلكم”.

 “المناشدة والنداء تأتي لحض الناس على عدم مخالطة أي أشخاص في ظل هذه الظروف، خصوصاً أن الأيام الأخيرة شهدت اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا ناتجة عن مخالطة بعض المصابين لآخرين”.

وجددت مصادر مطلعة في الكويت الإشارة إلى ما أعلنه أخيراً أكثر من وزير عن أن حظر التجول مازال خياراً للدرس في عدم الالتزام بالتعليمات الصحية.

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وستتجه دولة الكويت لفرض الحظر الكامل بالقوة كما فعلت عدة دول أخرى للسيطرة على إنتشار الفيروس وسط عدم مبالاة من قبل البعض و الإستهتار بخطورة الوضع، ولا يمكن السيطرة على الفيروس إلا بمنع المصابين من الإختلاط بالمجتمع وبالأماكن التي من الممكن أن يتركوا الفيروس عليها.

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