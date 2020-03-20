شاهد إنطلاق صفارات بالأردن إيذانا ببدء حظر التجول لإحتواء فيروس كورونا (فيديو)

الدبور – قال شهود ومسؤولون اليوم السبت إن صفارات انطلقت في الأردن إيذانا ببدء حظر تجول على مستوى المملكة للحد من حركة السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة في إطار المساعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الأردنية أمس أنها ستبدأ تطبيق حظر للتجوال، اعتبارا من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر، في إطار جهودها لاحتواء الفيروس، القاتل

وقال الجيش إن كل من ينتهك الحظر الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات الضرورية سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام.

ومساء يوم أمس الخميس، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن لتصل إلى 69 حالة.

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