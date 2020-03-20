ناشط عماني يثير الجدل بتغريدة عن السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله

الدبور – أثار ناشط عماني الجدل بتغريدة نشرها على صفحته عن سلطان سلطنة عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، حيث إنتشر وسم هاشتاق أعز الرجال و انقاهم مرة أخرى اليوم الجمعة، وكعادة النشطاء في السلطنة يكثرون الدعاء للسلطان قابوس في يوم الجمعة يوتذكرونه.

الناشط العماني تجاوز المدح و الوصف للسلطان قابوس بتغريدته التي أثارت النشطاء، لانه تجاوز المدح الى تأليه السلطان بكلماته، بحيث إعتبر ما يحصل من احداث كله بسبب وفاة السلطان القابوس، فتوقفت الجياة من بعده وانتهت الأرض.

وقال الناشط العماني أحمد المعمري، بتغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “وكأن الحياة بالكرة الارضية انتهت بعد رحيلك ايها الغالي قابوس الخالد؛ لاطواف حول الكعبة ولاصلاة جمعة ولاجماعة ولامباريات ولا احتفال افراح؛ والتعازي بالاتصال؛ اللهم ياربي نسألك جنات الفردوس الاعلى خالدا فيها ابدا ياشهيد الكفاح والنضال والبناء والسلام والعلم”

وكأن الحياة بالكرة الارضية انتهت بعد رحيلك ايها الغالي قابوس الخالد؛ لاطواف حول الكعبة ولاصلاة جمعة ولاجماعة ولامباريات ولا احتفال افراح؛ والتعازي بالاتصال؛ اللهم ياربي نسألك جنات الفردوس الاعلى خالدا فيها ابدا ياشهيد الكفاح والنضال والبناء والسلام والعلم#اعز_الرجال_وانقاهم pic.twitter.com/GhpN3Mxcm4 — أحمد المعمري (@ahmedali55729) March 20, 2020

ليرد عليه النشطاء بتعليقات مختلفة، حيث قال ناشط له ما نصه: “تراك حشرت اخي العزيز” وقال أخر أيضا ردا على المعلق ما نصه: “نعم انك حشرت استغفر الله العظيم صحيح السلطان قابوس غالي وفقده كبير ولكن ف نهاية المطاف هو بشر مثلنا لا يملك شي ..وليس له شي الملك لله رب السموات والارض نسال الله له المغفرة. والرحمه كما نسالها لانفسنا ولا داعي للمبالغه”

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نعم انك حشرت استغفر الله العظيم صحيح السلطان قابوس غالي وفقده كبير ولكن ف نهاية المطاف هو بشر مثلنا لا يملك شي ..وليس له شي الملك لله رب السموات والارض نسال الله له المغفرة. والرحمه كما نسالها لانفسنا ولا داعي للمبالغه — Asma (@Asma49718334) March 20, 2020

وقال ناشط أيضا ما نصه: “لقد تجاوزت الوصف أخي كثيرا.. لقد مات سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم ولم تتوقف الأرض و لا الحياة، ولا إنتهى الإسلام.. جميل تذكر الراحل بالدعاء وسرد ما فعل للأجيال القادمة، ولكن ما قتله تجاوز الكثير وقد يبلغ شبه الوقوع في الحرام.. و الله أعلم”

لقد تجاوزت الوصف أخي كثيرا.. لقد مات سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم ولم تتوقف الأرض و لا الحياة، ولا إنتهى الإسلام.. جميل تذكر الراحل بالدعاء وسرد ما فعل للأجيال القادمة، ولكن ما قتله تجاوز الكثير وقد يبلغ شبه الوقوع في الحرام.. و الله أعلم — Bassam Mahdawi (@BassamMahdawi) March 20, 2020