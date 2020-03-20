هند البحرينية تظهر في فيديو رقص مثير من داخل غرفة الحجر الصحي بعد إصابتها بكورونا و تثير الجدل

الدبور – أذكري الله بدل ما ترقصين وانت في الحجر الصحي، هكذا علق النشطاء على فيديو مثير نشرته هند البحرينية وهي أول فنانة عربية وصلها فيروس كورونا، ودخلت الحجر الصحي للعلاج من الفيروس، وبدل أن تجلس بكل أدب خرجت ترقص وتثير متابعيها كعادتها.

وجاء ظهور هند مثيرًا للجدل، بعدما نشرت مقطع فيديو من الحجر الصحي المتواجدة فيه عبر ”سناب شات“، وهي ترقص على موسيقي غربية وفي يدها ”الكمامة“ الطبية.

ونالت الفنانة البحرينية صاحبة الـ41 عامًا، هجومًا حادًا من قبل المتابعين الذين تعجبوا من قيامها بالرقص في الوقت الذي تعاني فيه من فيروس خطير يهدد العالم بأكمله.

فيما طالبها آخرون باللجوء للصلاة وقراءة القرآن بصفة دائمة للتخلص من الفيروس الذي أصابها وتوجيه النصائح بشأن الوقاية منه، بدلًا من الرقص والتعبير عن اللامبالاة.

ومن جانبها ردت هند البحرينية على انتقادات المتابعين لها، مؤكدة أنها إذا لجأت لقراءة القرآن فلن تقوم بالتصوير لكي يراها الناس، وأنها لا تأبى بالهجوم ضدها ولن يدفعها أحد إلى تعمد إظهار تدينها لإسكات منتقديها. وكانت هند البحرينية قد خضعت لفحص كورونا، بعد عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية، وثبت التحليل إيجابية العينة وتم وضعها في الحجر الصحي، لتصبح أول فنانة عربية تصاب بالمرض.

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يذكر أن هند البحرينية مثيرة للجدل في كل ظهور لها، وتستمتع كما قالت مرة بإثارة الجدل حولها ومعاندة كل من يقدم لها النصائح الدينية، واعتادت ان ترد عليهم إتركوا نصائحكم أنفسكم، و الدين بيني وبين الله.

و كانت قد أبدت استياءها من ساعات الانتظار في مطار البحرين الدولي، في إطار الإجراءات الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت إنها انتظرت طيلة سبع ساعات، ولم تتلقَ أي إجراءات صحية فورية، فصعّدت من الأزمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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