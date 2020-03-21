القبض على فتاة منقبة رقصت في الشارع وقت حظر التجول في الأردن وهذا ما ينتظرها

الدبور – في وقت حظر التجول قامت فتاة أردنية منقبة بالرقص بالشارع في طريقة مستفزة ولا مبالاة، إستفزت النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن، يوم السبت القبض على الفتاة التي ظهرت بمقطع الفيديو الذي إنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث قامت بالنزول من مركبتها والقيام بحركات راقصة بعد دخول حظر التجول لمكافحة تفشي كورونا حيز التنفيذ.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن ”العاملين في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله فتاة خرفت حظر التحول وقامت بايقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة ، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها وبوشر التحقيق معها“.

وسجل الأردن في الساعات الـ24 الماضية، 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 99 حالة، بمن فيها المتعافي.

وفي وقت مبكر السبت، فرضت المملكة حظرا للتجول، باستثناءات محدودة لبعض العاملين في القطاعات الحيوية.

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و يواجه حوالي 400 شخص في الأردن عقوبة الحبس لمدة عام، مع غرامة، بسبب خرقهم حظر التجوال الذي فرضته السلطات، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إنه ومنذ بدء العمل بأمر الدفاع رقم ٢ والقاضي بحظر التجول عند الساعة السابعة من صباح هذا اليوم، ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ٣٩٢ شخصا خالفوا أمر حظر التجول، وجرى تحويلهم للمراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.