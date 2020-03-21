بعد كورونا، المشروبات الكحولية المغشوشة تقتل 194 شخصا في إيران

الدبور – بعد تصدر كورونا بنسبة سبب الوفيات في إيران، جاءت المشروبات الكحولية المغشوشة في المرتبة الثانية، حيث إرتفعت عدد الوفيات إلى 194، منذ 6 مارس/ آذار الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، عن المتحدث باسم جامعة العلوم الصحية في “أهواز جنديسابور”، علي إحسانبور، قوله إن “673 شخصا راجعوا المستشفيات في محافظة خوزستان، منذ 6 مارس، إثر شكاوى تسمم جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة”.

وأضاف أن “63 شخصا من المتسممين فقدوا حياتهم حتى الآن في خوزستان”.

من جهته، أعلن رئيس مركز الطوارئ في محافظة فارس، “محمد جواد مراديان”، أن 475 شخصا راجعوا المستشفيات منذ 6 مارس/آذار، بسبب التسمم من تلك المشروبات. وأضاف “مراديان” أن 66 من المتسممين فقدوا حياتهم حتى الآن، بحسب المصدر ذاته.

وتوفي 19 شخصا في محافظة أردبيل، و15 في البرز، و12 في مازندران، و7 في أصفهان، و6 في كردستان، و4 في همدان، وواحد في كل من هرمزغان وخراسان الرضوية، للسبب ذاته.

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يشار إلى أن تعاطي الكحول ممنوع في البلاد، ويلجأ البعض إلى إنتاجه سرا بطرق بدائية. وبحسب القانون الإيراني، يسجن المتاجر بالمشروبات الكحولية بين 6 أشهر إلى عام، مع 74 جلدة، فيما عقوبة شاربه 80 جلدة.