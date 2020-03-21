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بعد نشوب الحرب العالمية على ورق الحمام في أمريكا، القبض على شاب سرق ورق الحمام من فندق! فيديو

By وطن الدبور
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الدبور – ألقت الشرطة القبض على شاب متلبس بسرقة ورق الحمام من فندق يعمل به، بعد أزمة ، و الحرب العالمية التي بدأت مع بدأ إنتشار فيروس كورونا، وخوف الناس من الحجر المنزلي وحظر التجول، فقاموا بتخزين في أكبر أزمة تتعرض لها الولايات المتحدة الامريكية وبات يطلق عليها حرب .

حيث قالت الشرطة في ولاية فلوريدا الامريكية أنه تم القبض على شاب ٣١ عاما عندما شاهده امن الفندق الذي يعمل به كعامل نظافة وهو يجر عربة قمامة إلى سيارته وأخرج منها كيس كبير به ٦٦ لفة من ورق الحمام الخاص بالفندق وهو فندق الماريوت.

وعند التحقيق معه إعترف بسرقته لورق الحمام وقال إنه يريدها لسيدة كبيرة فقيرة في الحي، لا تستطيع الخروج لشراء الورق، ولا يوجد بالأساس أي ورق حمام في الأسواق بعد الأزمة.

هيرناندوز إعتذر للفندق وللشرطة وقال إنه لم يقصد أذية احد ونيته كانت عمل خير، ولكن الشرطة وجهت له تهمة السرقة من مكان خاص، وسيعرض على المحكمة التي ستقرر بشأنه.

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يذكر ان هناك حربا عالمية تجري في الولايات المتحدة على ورق الحمام، ونشر العديد من النشطاء فيديوهات مختلفة عن معارك حصلت بين الزبائن داخل الأسواق المختلفة على ورق الحمام، وتحدث الكثير في الإعلام الامريكي عن هذا الموضوع واستغرب الكل لماذا كل هذه الهجمة على ورق الحمام بالذات.

ووصلت الحرب العالمية على ورق الحمام إلى بعض الدول العربية، فيما قال بعض المحللين إنها حالة نفسية لا اكثر، فطبيعة البشر حبها للحصول على ما يفتقده، او يشعر إنه سيفقده.

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