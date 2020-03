بعد نشوب الحرب العالمية على ورق الحمام في أمريكا، القبض على شاب سرق ورق الحمام من فندق! فيديو

الدبور – ألقت الشرطة القبض على شاب متلبس بسرقة ورق الحمام من فندق يعمل به، بعد أزمة ورق الحمام، و الحرب العالمية التي بدأت مع بدأ إنتشار فيروس كورونا، وخوف الناس من الحجر المنزلي وحظر التجول، فقاموا بتخزين ورق الحمام في أكبر أزمة تتعرض لها الولايات المتحدة الامريكية وبات يطلق عليها حرب ورق الحمام.

حيث قالت الشرطة في ولاية فلوريدا الامريكية أنه تم القبض على شاب ٣١ عاما عندما شاهده امن الفندق الذي يعمل به كعامل نظافة وهو يجر عربة قمامة إلى سيارته وأخرج منها كيس كبير به ٦٦ لفة من ورق الحمام الخاص بالفندق وهو فندق الماريوت.

وعند التحقيق معه إعترف بسرقته لورق الحمام وقال إنه يريدها لسيدة كبيرة فقيرة في الحي، لا تستطيع الخروج لشراء الورق، ولا يوجد بالأساس أي ورق حمام في الأسواق بعد الأزمة.

هيرناندوز إعتذر للفندق وللشرطة وقال إنه لم يقصد أذية احد ونيته كانت عمل خير، ولكن الشرطة وجهت له تهمة السرقة من مكان خاص، وسيعرض على المحكمة التي ستقرر بشأنه.

يذكر ان هناك حربا عالمية تجري في الولايات المتحدة على ورق الحمام، ونشر العديد من النشطاء فيديوهات مختلفة عن معارك حصلت بين الزبائن داخل الأسواق المختلفة على ورق الحمام، وتحدث الكثير في الإعلام الامريكي عن هذا الموضوع واستغرب الكل لماذا كل هذه الهجمة على ورق الحمام بالذات.

ووصلت الحرب العالمية على ورق الحمام إلى بعض الدول العربية، فيما قال بعض المحللين إنها حالة نفسية لا اكثر، فطبيعة البشر حبها للحصول على ما يفتقده، او يشعر إنه سيفقده.

really? you fight about paper towels.. really? smh 😑 https://t.co/3SYiMhTD2c — beatriz 🏁✨ (@beatzrice) March 14, 2020

A fight broke out over toilet paper at Woolworths in South Morang this morning, just after doors opened. Latest on 7NEWS Melbourne tonight at 6.00. #7NEWS pic.twitter.com/r1iilkdqMp — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) March 21, 2020

I’m starting to see a theme to these hoarders. Make an example of someone @PeterDutton_MP. Set a national penalty ($25k fine or 3 months jail – persons choice🤣) and a 1800 report line. #selfishpeople #stopstockpiling #coronavirus #toiletpaper pic.twitter.com/laE3l1oav4 — Jet Ski Bandit (@fulovitboss) March 21, 2020