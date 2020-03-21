شاهد بالفيديو الأردن يتحول إلى إيطاليا مصغرة

الدبور – في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أطهر الطرافة التي صاحبت الكارثة التي يعيشها العالم كله، ووصلت إلى الأردن، حيث إنتبهت الحكومة الأردنية على الخطر القادم من الغرب وقامت بسلسلة إجراءا قوية وصارمة.

فمع دخول حظر التجول في الأردن حيز التنفيذ، وإلتزام الشعب في بيوتهم، كما حصل في إيطاليا التي دمرها فيروس كورونا وانتشر بسرعة كبيرة، حاول الشعب الأردني أن يعيش جو الحظر كما عاشه الشعب الإيطالي بالمحبة و الحب و الطرافة في جو إنتشر فيه الأخبار المؤلمة.

فقام مجموعة من الشباب و العائلات في حي في الأردن بالغناء و الموسيقى من شرفات منازلهم في مشهد تكرر في عدة دول منها إيطاليا التي بدأت هذا الترند كما يقولون، وانتقل إلى تركيا و اليوم في الأردن.

الدبور لسع الفيديو من مواقع التواصل الإجتماعي ويعرضه عليكم كما وصله، لعل الفيديو يخفف من الضغط المتواصل على الناس بكم الأخبار المزعجة حول إنتشار فيروس كورونا في دول العالم.

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وسجل الأردن في الساعات الـ24 الماضية، 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 99 حالة، بمن فيها المتعافي.

وفي وقت مبكر السبت، فرضت المملكة حظرا للتجول، باستثناءات محدودة لبعض العاملين في القطاعات الحيوية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إنه ومنذ بدء العمل بأمر الدفاع رقم ٢ والقاضي بحظر التجول عند الساعة السابعة من صباح هذا اليوم، ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ٣٩٢ شخصا خالفوا أمر حظر التجول، وجرى تحويلهم للمراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.