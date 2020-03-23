شاهد كيف أنقذت طفلة أردنية والدها من الإعتقال لأنه خرق قرار حظر التجول، فيديو أبكى الجميع

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو أثار مشاعر النشطاء لما حصل بين ضابط أردني وطفلة حاولت منع الشرطة من إعتقال والدها ودافعت عنه بكل شراسة وبراءة.

وحاولت الشرطة الأردنية تطبيق قانون حظر التجول التي أقرته الحكومة الأردنية للحد من إنتشار فيروس كورونا في الأردن و القضاء عليه، في خطوة تمنت بعض الشعوب العربية أن تتخذها خكوماتهم قبل وقوع الفأس بالرأس كما يقولون.

وبكت الطفلة الأردنية امام الضابط وقالت مشان الله لا تخوذوه وبكت بصوت عالي خوفا على والدها من الإعتقال، بعد كسره حظر التجول و الخروج، ولم يستن للدبور التأكد من سبب خروجه.

ولكن الضابط إبتسم لما قامت به الطفلة التي حمت والدها، ومد يده لها وقال سلمي علي، ومن ثم قبلها وتركها وقال لها خلص علشانك، فأثار تصرف النشمي الأردني مشاعر النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وتم تداول الفيديو الذي لسعه الدبور بشكل واسع جدا.

ونشر الفيديو الكاتب الصحفي عبد الوهاب الساري الفيديو على صفحته وعلق عليه بقوله كما لسع الدبور: “((( اذا رزقك الله إبنةً !! فلا تحزن فالبنات طريق إلى جنات النعيم واقل مايأتي العقوق من البنات )) طفلة نشميّة من #الأردن تجهش بالبكاء في وقت #حظر_التجول لحماية والدها من إلقاء القبض عليه ، والرد يأتي نشميّاً ( عشانك عشانك ) #كورونا“

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((( اذا رزقك الله إبنةً !! فلا تحزن فالبنات طريق إلى جنات النعيم واقل مايأتي العقوق من البنات ))



طفلة نشميّة من #الأردن

تجهش بالبكاء في وقت #حظر_التجول لحماية والدها من إلقاء القبض عليه ، والرد يأتي نشميّاً ( عشانك عشانك ) #كورونا pic.twitter.com/NKOm9aWTc1 — عبدالوهاب الساري ABDULWAHAB L SH SAJT (@a_alsarii90) March 23, 2020

الفيديو أبكى كل من شاهده وأثرت دموع النشمية الأردنية التي دافعت عن والدها مصر الأمان لها وحبها الاول، على الجميع، ولسع الدبور بعض التعليقات المؤثرة، حيث قال ناشط ما نصه: “النخوه والغيره العربيه فطره في كل عربي وجاء الاسلام وكمل مكارم الاخلاق فيهم نحمد الله ونشكره على نعمة الاسلام علينا ،دموعها احزنتني، وافرحني الشرطي بنخوته وتحمله المسؤليه امام المسؤلين من اجل دموعها مازال بالدنيا خير ورجال نفخر بنخوتهم وفزعتهم الله يكتب لك الاجر”

وقال آخر ما نصه: “دمعت عيني خوف الطفل على والديه ماله تفسير غير البكاء والخوف والرعب يارب رحمتك بخلقك”

الله يحفظ الأردن وكل بلاد المسلمين ويحمي المسلمين وكل العالم من هذا الوباء

وينزل لعناته على الظالمين — kong Ming (@kongming909) March 24, 2020

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