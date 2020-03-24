إنهيار صحة تركي آل الشيخ مسؤول الفسق و الفجور في بلاد الحرمين

الدبور – يبدو أن صحة تركي أل الشيخ، مدير هيئة الترفيه و الفساد، قد تدهورت تماما كما قال في تغردية له تم تداولها بشكل واسع بين النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

تركي أل الشيخ هو مدير هيئة الترفيه السعودية التي إستبدلها ولي عهد السعودية بن سلمان بهيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر التي أغلقها بعدما تحكمت بالسعودية لعقود منذ نشأة الدولة وحتى إنقلاب بن سلمان على الحكم.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة إعتبرها البعض ‘نها تدل على تدهور صحته بشكل كامل، وأن العلاج لم يأت بنتيجة كما سائر أمراض السرطان التي تصيب الدماغ، حيث قال بتغريدة لسعها الدبور من صفحته الرسمية على موقع تويتر ما نصه: “لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته الا من ابتلي فيه … ربي لا يوريكم مكروه في غالي … الامراض ابتلاء من الله … ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر … كل ماعدلت واحد يميل الثاني!”

لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته الا من ابتلي فيه … ربي لا يوريكم مكروه في غالي … الامراض ابتلاء من الله … ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر … كل ماعدلت واحد يميل الثاني! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 24, 2020

ويبدو من خلال تغريدة المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، أن حالته الصحية لم تستقر بعد عودته قبل أسابيع قليلة من رحلة علاج طويلة نسبياً في أوروبا وأمريكا، وأنه قد يخضع لمزيد من العلاج، لكن لم يتضح إن كان ذلك سيشمل سفره للخارج مجدداً.

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وتفاعل الكثير من النشطاء مع التغريدة، وعلق عليها النشطاء داخل السعودية وخارجها، ممن يحبه وممن يكرهه ويكره ما فعله في بلاد الحرمين من قساد وفسق وفجور، على غير ما تعودت عليه السعودية.

حيث قال ناشط موجها نصيحة بخلاف من وجه الدعاء فقط له، حيث قال ما نصه:” تركي اعلم ان الداعين لك في الردود كثيرون جداً وانا منهم اسال الله ان يشفيك لكن نصيحة لا اظنهم سيكتبونها لك ياتركي ماكنت تدعوا اليه من غناء وحفلات مختلطة وجلب للمغنيين والفرقات الكافرة ، كله لا يرضي الله. واعلم ان الدنيا قصيرة جداً .. نصيحة من القلب”

تركي اعلم ان الداعين لك في الردود كثيرون جداً

وانا منهم اسال الله ان يشفيك

لكن نصيحة لا اظنهم سيكتبونها لك



ياتركي ماكنت تدعوا اليه من غناء وحفلات مختلطة وجلب للمغنيين والفرقات الكافرة ، كله لا يرضي الله. واعلم ان الدنيا قصيرة جداً .. نصيحة من القلب pic.twitter.com/oubDvbkXeM — التوحيد والسنة ونهج سلف الأمة (@altawhidalsana) March 24, 2020

وقال أخر أيضا: “أي والله ابتلاء على الي سويته في موسمك ، واسأل الله ان يشفيك ويمتعك بالصحة والعافية”، بينما قال ناشط ما نصه: “تعلمت من الدنيا انا نطيع الله ورسوله أننا نستطيع العيش بترفيه عائلي وخاص من غير غناء وصخب.”

ووجه الكثير من النشطاء داخل السعودية الدعاء بالسلامه و الشفاء التام وان يعود ليمارس عمله بأفضل حال، العمل الذي إعترض عليه الكثير من أبناء السعودية ومنهم الامراء، وكان مصير كل من ينتقد الترفيه حتى بشكل علني السجن و الغعتقال و التعذيب، ويتهم تركي أل الشيخ من قبل الكثير بأنه لم يترك معصية إلا وجلبها للسعوديةـ وما تبع حفلاته الغنائية من تجاوزات وفيديوهات غريبة أثارت غضب الفئة الملتزمة وهي الأغلبية في السعودية.