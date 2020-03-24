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تحويل ناشط سعودي إلى أقرب قنصلية لتقطيعه وحرقه لأنه صور الأرفف الفارغة في سوق تجاري! فيديو

By وطن الدبور
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الدبور – يوميا وفي دول مختلفة حول العالم، يتم نشر فيديوهات للأرفف الفارغة في الأسواق بعد إصابة العالم بوباء فيروس كورونا، مما دعى بعض الدول لفرض حظر التجول أو إغلاق للمحال التجارية، وبشكل طبيعي شعر الناس بالخوف وقاموا بحرب لتجريد المحال التجارية وتخزين المواد الغذائية.

بالتالي أفرغوا المحال التجارية من المواد الأساسية، و طبيعي أن يقوم النشطاء بتصوير الطوابير و الأرفف الفاضية في مختلف مناطق دول العالم، إلا في السعودية، فتصوير محل فارغ تعتبر جريمة أمن دولة، تستحق تحويل صاحبها إلى أقرب قنصلية ليتم تقطيعه وحرقه.

فقد ألقت الشرطة السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، صوّر مقطع ”الأرفف الفارغة“ في أحد المتاجر الغذائية، بمنطقة غرب المملكة؛ ما يوحي بحدوث أزمة غذائية بالمنطقة كما قالت السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران قوله، إن الرجل قام بتصوير الأرفف الفارغة في أحد المحال التجارية الكبيرة، مدعيا خلوها من السلع الغذائية.

وأوضح أن الجهات المعنية، بعد المتابعة والتقصي، تبين لها أن ”الأرفف الفارغة“ مستحدثة لغرض التوسعة، وخصصت كقسم جديد للمنظفات. وأشار المتحدث، إلى أنه يجري التحقيق مع مصور مقطع الفيديو؛ تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص.

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وتم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المصور عددا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة؛ للإشارة إلى نفاد السلع الغذائية من المتجر، وكان نفاذ السلع الغذائية جريمة تستحق العقاب، ولا يحق لاي متجر ان يبيع كل ما يحمله من بضائع.

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