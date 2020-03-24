سلطنة عمان تستعين بدولة قطر في إنقاذ الطلبة العالقين في واشنطن
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سلطنة عمان تستعين بدولة قطر في هذا الامر الهام، وقطر تستجيب!

By وطن الدبور
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الدبور – لإنقاذ الطلبة العالقين في الولايات المتحدة من رعايا ، أصدرت سفارة السلطنة في العاصمة الامريكية واشنطن بيانا للطلبة الراغبين بالعودة إلى وطنهم في هذه الظروف الصعبة،  ومع إلاق معظم مطارات العالم وتوقف العديد من الطيران الدولي.

حيث ناشدت السفارة العمانية في واشنطن في الواليات المتحدة الامريكية،  جميع الطلبة الراغبين في العودة إلى السلطنة، بأن عليهم الحجز عن طريق فقط خلال الثلاثة أيام القادمة ( الثلاثاء – الأربعاء- الخميس).

ودعت السفارة الطلبة إلى ضرورة إرسال أسمائهم إلى الملحق الثقافي في واشنطن، من أجل إنهاء إجراءات عودتهم.

ويأتي هذا الإجراء من السفارة بالتنسيق بينها والملحقية في واشنطن مع السفارة القطرية، من أجل العودة على الطيران القطري تواريخ (٢٤، ٢٥، ٢٦ مارس ٢٠٢٠م).

مُضيفة بأنه سيسمح للعمانيين فقط بالحجز والرجوع عن طريق الطيران القطري إلى الدوحة ومن ثم إلى مسقط.

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