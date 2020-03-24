شمس الكويتية تحدثت عن كورونا و أثارت الجدل لأنها تشمت بمواطني بلدها؟

الدبور – شمس الكويتية الفنانة الكويتية المثيرة للجدل في كل حديث وكل ظهور لها، أثارت الجدل من جديد بعد فترة غياب، وهذه المرة عندما افتت بما يخص فيروس كورونا في تغريدة غعتبرها البعض إنها مسيئة لشعب الكويت، بل تشمت بشعبها من الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمكافحة الفيروس القاتل.

وقالت شمس في تغريدتها التي لسعها الدبور كالعادة ما نصه: “شوارع نظيفة وهادية، بيوت معقمة، نساء ماكثات بالبيوت، أطفال تحت العناية المنزلية، تجمع أسري، انخفاض التلوث بنسبة 50%. مستشفيات متأهبة، أطقم طبية منضبطة ومستعدة، طوابير منتظمة، ملاهي مغلقة، شباب مسؤول، مساواة بين الفقراء والأغنياء، معاصٍ أقل، دعاء وصلوات، فيروس كورونا، إعادة تربية البشر”.

وتناقل التغريدة عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ورغم أن بعض المتابعين أعلنوا تأييدهم لما كتبته الفنانة إلا أن آخرين هاجموها معتبرين أنها تشمت بالمواطنين.

يشار إلى أن شمس نشرت في وقت سابق تغريدة أخرى كتبت فيها: “الي مصدق ان كورونا جا بسبب خفاش بشوربة من الصين يسويلي أنفولو وبلوك”.

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كما ظهرت في مقطع فيديو طلبت فيه من معجبيها ومتابعيها التعاون مع السلطات من خلال تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.