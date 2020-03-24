عش الدبابير

طفح كيل الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس في زمن كورونا، شاهد لمن قالت يا حثالة!

By وطن الدبور
0

الدبور – طفح كيل الإعلامية المميزة في ، وخرجت بتغريدة صاروخية لاول مرة تستخدم فيها لغة التهديد ولغة قاسية بحق من وصفتهم بالحثالة بتغريدتها.

وقالت غادة عويس المعروفة بقوتها كإعلامية وكناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي، بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “عند أيّ شبهة او رائحة طائفية تفحّ من كلمة واحدة بسطر واحد في أيّ تغريدة في أي حساب، حسابه عندي الدعس والحظر! انقلعوا من صفحتي ومن وجهي! فوق الكورونا لا ينقصني تخلّف وغباء وثقل دم! افرنقعوا ! حثالة”

وتتعرض عويس لسلة قوية من الهجوم من قبل اللجان الإلكترونية، ويتحول الهجوم عليها من بلد إلى بلد حسب الموضوع الذي تطرحه سواء على تويتر أو عبر قناة الجزيرة التي تعمل بها، ولحقها الكثير من الشتائم و الغتهامات التي تهد الجبال، ولكنها كانت قوية وصامدة وترد بكل برود وبحجة المنطق على من يتهمها ويشتمها، حتى وصلت في بعض الاحيان إلى الشرف كعادة الذباب الإلكتروني.

ولكن هذه المرة تعتبر أقوى وأشد، فهي حسب متابعة الدبور لم تهدد من قبل بحظر أي انسان من صفحتها، فلا تهتم بما يعلق الذباب عندها، ولكن يبدو ان الطائفية و العنصرية في كانت قاسية على عويس هذه المرة، وطفح كيلها وقالتها صريحة، حظر يا حثالة.

قد يعجبك

You might also like
الصورة أحلى

شمس الكويتية تحدثت عن كورونا و أثارت الجدل لأنها تشمت بمواطني بلدها؟

فيديو

شاهد كيف أمريكي أبيض ينشر فيروس كورونا عن طريق لعق المنتجات في الأسواق

الصورة أحلى

في زمن الكورونا: مصرية قتلت رضيعتها بطريقة بشعة ثم إنتحرت

فيديو

شاهد كيف فرضت الشرطة الأسبانية حظر التجول بقوة الموسيقى وليس السلاح؟

عش الدبابير

أمير الكويت في كلمة مؤثرة يعلن الإستنفار العام و الاستعداد لكافة الاحتمالات في مواجهة…

عش الدبابير

لبنان في كارثة حقيقية بسبب كورونا: نسبة انتشار الفيروس 29%

Leave A Reply

Your email address will not be published.