طفح كيل الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس في زمن كورونا، شاهد لمن قالت يا حثالة!

الدبور – طفح كيل الإعلامية المميزة في قناة الجزيرة غادة عويس، وخرجت بتغريدة صاروخية لاول مرة تستخدم فيها لغة التهديد ولغة قاسية بحق من وصفتهم بالحثالة بتغريدتها.

وقالت غادة عويس المعروفة بقوتها كإعلامية وكناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي، بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “عند أيّ شبهة او رائحة طائفية تفحّ من كلمة واحدة بسطر واحد في أيّ تغريدة في أي حساب، حسابه عندي الدعس والحظر! انقلعوا من صفحتي ومن وجهي! فوق الكورونا لا ينقصني تخلّف وغباء وثقل دم! افرنقعوا ! حثالة”

عند أيّ شبهة او رائحة طائفية تفحّ من كلمة واحدة بسطر واحد في أيّ تغريدة في أي حساب، حسابه عندي الدعس والحظر! انقلعوا من صفحتي ومن وجهي! فوق الكورونا لا ينقصني تخلّف وغباء وثقل دم! افرنقعوا ! حثالة — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) March 25, 2020

وتتعرض عويس لسلة قوية من الهجوم من قبل اللجان الإلكترونية، ويتحول الهجوم عليها من بلد إلى بلد حسب الموضوع الذي تطرحه سواء على تويتر أو عبر قناة الجزيرة التي تعمل بها، ولحقها الكثير من الشتائم و الغتهامات التي تهد الجبال، ولكنها كانت قوية وصامدة وترد بكل برود وبحجة المنطق على من يتهمها ويشتمها، حتى وصلت في بعض الاحيان إلى الشرف كعادة الذباب الإلكتروني.

ولكن هذه المرة تعتبر أقوى وأشد، فهي حسب متابعة الدبور لم تهدد من قبل بحظر أي انسان من صفحتها، فلا تهتم بما يعلق الذباب عندها، ولكن يبدو ان الطائفية و العنصرية في زمن كورونا كانت قاسية على عويس هذه المرة، وطفح كيلها وقالتها صريحة، حظر يا حثالة.