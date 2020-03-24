مرسوم سلطاني جديد ومشدد أصدره السلطان هيثم بن طارق بما يخص فيروس كورونا

الدبور – مرسوم سلطاني جديد وقعه السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، بما يخص الإجراءات المشددة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم كوفيد ١٩ سريع الإنتشار.

حيث أقر سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، تعديلات قانونية خاصة بمكافحة الأمراض المعدية، في سياق جهود مسقط لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم السلطاني رقم 32/2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية.

وجاء في المرسوم: ”يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام المواد 2، 3، 5 من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 10000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين“.

وأشار إلى أن ”كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 5000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد“.

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يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان ارتفع إلى 84 حالة، بعد تسجيل 18 إصابة جديدة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس لمواطنين، منها 11 حالة لمخالطين لمرضى سابقين، و5 حالات لقادمين من بريطانيا والإمارات، فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي، حسب وكالة الأنباء الرسمية العمانية.

وأضافت أن 17 حالة تماثلت للشفاء، داعية الجميع في السلطنة إلى التقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة بحسب الإرشادات.