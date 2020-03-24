مصاب بـ كورونا قام بنشر الفيروس في السعودية عن طريق البصق على عربات التسوق، تعرف عليه (فيديو)

الدبور – مصاب بفيروس كورونا في السعودية أراد الإنتقام بعد إصابته بالمرض بطريقة غريبة ولا إنسانية عن طريق نقل الفيروس للعامة في الشارع، وذلك عن طريق البصق ووضع لعابه على عربات التسوق في سوق تجاري كبير في السعودية.

وتوجهت السلطات الى مكان السوق بعد وصول بلاغ عن وجود وافد أسيوي يقوم بالبصق على عربات التسوق خارج متجر كبير، ويقوم بوضع لعابه ايضا على بعض البضائع و الأرفف، وشك البعض بإصابته بفيروس كورونا.

و أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، أن الفحوصات المخبرية للشخص، الذي تم ضبطه وهو يبصق متعمدا على عربات التسوق في أحد المتاجر، أظهرت ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال غلاب أبو خشيم محافظ بلجرشي، إن الوافد تعمد نشر الفيروس بين المواطنين ثبت إصابته، مؤكداً أن فعلته تعد ”جريمة جنائية“.

ودعا المتسوقين في يوم الجمعة الماضي، من الساعة الـ4 عصراً حتى الـ7 مساءً، في المتجر الذي شهد الحادثة، إلى إجراء فحص احترازي لضمان عدم انتقال الوباء لهم.

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وأشار أبو خشيم في مداخلة هاتفية مع برنامج ”ياهلا“ الذي تبثه قناة روتانا، إلى أن أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وجه بالتشديد على الإجراءات الاحترازية منها معالجة الآثار المترتبة على جريمة الوافد في الموقع وإغلاقه، وتوجيه المتسوقين للفحص للاحتياط ومن ضمنهم 47 عاملاً مخالطاً للوافد.

ورفض أبو خشيم ذكر اسم السوق التجاري لتحذير كل من تسوق بتلك الفترة لاخذ إحتياطاتهمو الذهاب للفحص، وقال أننا نتحفظ على اسم السوق التجاري ولكنه معروف للمنطقة و الكل يعلم من هو.