أسواق سلطنة عمان لم تشهد أي تراجع أو نقص بالبضائع كبقية دول العالم
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إعلامي يمني يصور الأسواق في سلطنة عمان في ظل الأزمة العالمية في نقص البضائع! شاهد الفيديو

By وطن الدبور
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الدبور – في ضل الأزمة العالمية في نقص المواد الأساسية وغير الأساسية نتيجة إتجاه الشعوب للتخزين خوفا من الحجر الصحي أو فرض حظر التجول الإجباري، فانتشرت العديد من الفيديوهات من عدة مناطق مختلفة حول العالم، حتى الإعلام الامريكي إهتم لهذه الظاهرة الغريبة في هجوم الناس على شراء الأكل و المعقمات وغيرها، و الوصول إلى المعارك بالأيدي بين الزبائن، فيما عرف بحرب ورق الحمام في أمريكا.

وفي ألمانيا تكرر المشهد في عدة مناطق، وأيضا في عدة دول أوروبية ومنها بريطانيا، ووصل الأمر للسعودية، ولكن هناك تم القبض على الشاب السعودي الذي صور متجر خالي من المواد، وقد يكون المتجر الوحيد، ولكن الشاب إرتكب جريمة أمن دولة.

ولكن في الوضع مختلف جدا، التصوير مسموح، ولا أزمة مواد تموينية ولا غير تموينية، ولا أزمة معقمات، البضاعة موجودة ومتكدسة في المتاجر، وبل الظريف في الأمر، لا يوجد سوق أو متجر في العالم يقوم بعمل أي نوع من العروض على البضائع، في هذا الوقت إلا .

البضائع موجودة وبكثرة كما قال الإعلامي اليمني المقيم في سلطنة عمان، وأيضا عليها عروض وتخفيضات بعكس كا حصل مع دول عظمى مثل أمريكا مثلا حيث شهدت نقص حاد في البضائع، ورفعت بعض المحال الأسعار بشكل كبير ومنها المحال العربية التي تبيع للجاليات العربية في الولايات المتحدة الامريكية. شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الإعلامي اليمني المقيم في سلطنة عمان .

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الفيديو و التغريدة كالعادة إستفزت البعض، مع إنها لم تهاجم ولم تنتقد أي بلد، وتحث النمري فقط عن تواجد البضائع في الأسواق العمانية كما شهد بنفسه، وقارنها بألمانيا فقط وليس السعودية ولا الإمارات ولا أي دولة عربية، ولكنه لم يسلم من الهجوم و التعليقات التي تدافع عن السعودية.

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