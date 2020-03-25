الدكتورة أسماء الكتبي توجه رسالة بفيديو مؤثر: هذا حالنا يا بن زايد ويا بن راشد، ألسنا ضمن الإتحاد؟!

الدبور – نشرت الدكتورة الإماراتية أسماء الكتبي فيديو وجهت فيه رسالة مؤثرة عن الحال الذي تعيشه الإمارات المهمشة الفقيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساءلت في الفيديو في رسالة وجهتها إلى بن زايد ولي عهد أبو ظبي و الحاكم الفعلي في الإمارت، و إلى و بن راشد، ألسنا من ضمن الإتحاد. أقمتم إتحاد للإمارات فعاملونا كما تعاملوا إمارة دبي و إمارة أبوظبي.

وشرحت عن موقف حصل معها شخصيا عندما رفضت الصيدلية صرف الدواء لها رغم وجعها ووضعها الصحي السيء، وطلبوا بطاقة صحية، وقالت عندكم في دبي و أبوظبي ترسلون أبنائكم إلى الخارج ليتعالجوا، ونحن هنا لا يصرف لنا الدواء.

الفيديو أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي، ويثبت ما تم نشره في عدة وسائل إعلامية لسنوات عن تجاهل كبير من قبل بن زايد وبن راشد للإمارات الفقيرة التي لا نفط فيها وتم ضمها بقوة السلاح و المال لإتحاد الإمارات ولكنها مهملة اليوم بشكل كامل.

ومن يذهب لإمارات غير دبي و أبوظبي لا يصدق أن هذه الإمارات الفقيرة تتبع دولة الإمارات الغنية التي صرفت مليارات بالخارج لدعم الثورات المضادة وإشعال الفتن و الحروب التي لا ناقة ولا جمل الشعب الإماراتي بها.

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خطاك الشر دكتورة اسماء الكتبي، ما تشوفي شر.



وعسى تلقى دعوتك ودعوة أهالي رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين آذان صاغية.#فعاليات_الحجر_المنزلي pic.twitter.com/tJs0f4gsII — أبو مستهيل (@abu_musthil) March 25, 2020