الدكتورة الإماراتية أسماء الكتبي توجه رسالة مثرة لبن زايد عن الحال الذي تعيشه الإمارات الفقيرة
فيديوعش الدبابير

الدكتورة أسماء الكتبي توجه رسالة بفيديو مؤثر: هذا حالنا يا بن زايد ويا بن راشد، ألسنا ضمن الإتحاد؟!

By وطن الدبور
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الدبور – نشرت الدكتورة الإماراتية فيديو وجهت فيه رسالة مؤثرة عن الحال الذي تعيشه المهمشة الفقيرة في دولة العربية المتحدة، وتساءلت في الفيديو في رسالة وجهتها إلى بن زايد ولي عهد أبو ظبي و الحاكم الفعلي في الإمارت، و إلى و بن راشد، ألسنا من ضمن الإتحاد. أقمتم إتحاد للإمارات فعاملونا كما تعاملوا إمارة و إمارة .

وشرحت عن موقف حصل معها شخصيا عندما رفضت الصيدلية صرف الدواء لها رغم وجعها ووضعها الصحي السيء، وطلبوا بطاقة صحية، وقالت عندكم في دبي و أبوظبي ترسلون أبنائكم إلى الخارج ليتعالجوا، ونحن هنا لا يصرف لنا الدواء.

الفيديو أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي، ويثبت ما تم نشره في عدة وسائل إعلامية لسنوات عن تجاهل كبير من قبل بن زايد وبن راشد للإمارات الفقيرة التي لا نفط فيها وتم ضمها بقوة السلاح و المال لإتحاد الإمارات ولكنها مهملة اليوم بشكل كامل.

ومن يذهب لإمارات غير دبي و أبوظبي لا يصدق أن هذه الإمارات الفقيرة تتبع دولة الإمارات الغنية التي صرفت مليارات بالخارج لدعم الثورات المضادة وإشعال الفتن و الحروب التي لا ناقة ولا جمل الشعب الإماراتي بها.

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