السعودية تشكر قطر لأول مرة بسبب كورونا
فيديوعش الدبابير

شاهد بالفيديو لأول مرة السعودية تشكر قطر بسبب فيروس كورونا

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، لجزء من عمليات التعقيم التي تقوم بها دولة في الشوارع ليلا، كجزء من الإجراءات التي إتخذتها لمحاربة وإنتشاره في البلد.

ولكن قد يتسائل القارئ وكيف شكرت لأول مرة دولة قطر على إجراءات قامت بها قطر داخل دولتها وليس في التي تحاصرها؟

الفيديو تم سرقته من قطر وإضافة عبارة عليه شوارع الرياض الأن يارب تعز دولتنا وحكامنا، وتم نشره في جميع وسائل التواصل الغجتماعي في السعودية، وتم تبادله و التعليق عليه بشكل كبير، ووصل الشكر لمنشار سموه المبارك، لان ولي العهد بن سلمان عقم منشاره أبضا من خلال هذا الفيديو الذي صور في السعودية.

وبذلك شكر النشطاء حكام قطر ودولة قطر على مجهودها وشهدوا لها بذلك من دون أن يدركوا، وبسبب أحد العاملين في اللجان الإلكترونية الذي أراد أن يمدح السعودية من ضمن سياسة إستحمار الشعب السعودي المستمرة منذ أكثر من عقود، فإذا به يشكر حكام قطر وبشكل واسع جدا.

ناشط قطري نشر الفيديو وعلق عليه:” حسابات #السعودية تسرق مقاطع تطهير الشوارع وغيرها في #قطر وتنسبها لها هههههههه نعم هذا طبيعي وكل شخص يتمني أن يصبح مثلنا ولكن السرقه والضحك علي شعبكم هو المشكله”

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