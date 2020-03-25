في مصر بعد فرض حظر التجول خوفا من كورونا قتل 22 في حادث تصادم مروع بسبب المنع

الدبور – في مصر وبعد فرض حظر التجول للوقاية من إنتشار فيروس كورونا القاتل، قتل ٢٢ شخصا بسبب حظر التجول، في حادث تصادم مروع شهدته إحدى الطرق السريعة بمحافظة الجيزة في مصر، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء-الخميس، في أول الحوادث المتعلقة بقرار فرض حظر التجول احترازيا بسبب تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية، فقد وقع الحادث على الطريق الدائري الغقليمي بنطاق مدينة الصف بالمحافظة، بعد تصادم سيارة نقل (تريلا) بعدة سيارات كانت متوقفة على جانب الطريق.

وتشير التفاصيل إلى أن السيارات فوجئت بوجود كمين أمني يغلق الطريق، تطبيقا لقرار حظر التجوال الذي فرضته الحكومة المصرية، مساء الثلاثاء، فتوقفت على جانب الطريق، في الوقت الذي كانت فيه سيارة نقل كبيرة (تريلا) تحمل مواد بناء تسير على الطريق بسرعة عالية، لتفاجأ بالسيارات المتوقفة على جانب الطريق.

واصطدمت السيارة النقل بقوة بأكثر من 14 سيارة متوقفة، مما نتج عنه مصرع 22 شخصا، تحولت جثث معظمهم إلى أشلاء من قوة الصدمة.

وانتقلت قوات الأمن المصرية إلى مكان الحادث، بعد تلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا بوقوع حادث مروري، وجرى التحفظ على قائد السيارة المستبب في الحادث، ونقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات، وانتقل فريق إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين، وفقا لموقع صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

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عاجل | صور| تفاصيل حادث التصادم المروع الذي أدى إلي مصرع 18 شخص وإصابة العشرات بالطريق الدائري

المزيد : https://t.co/sKBkeU3hmJ pic.twitter.com/uW0oKCN1gy — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) March 26, 2020

كانت الحكومة المصرية، أعلنت مساء الثلاثاء 24 مارس‎/‎آذار، ‏حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة 7 مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس ‏‏”كورونا” الجديد.

ووفقا لاحدث الأرقام، فجر الخميس، سجلت مصر إصابة 456 شخصا، توفي منهم 21، وتعافى 95، فيما يعتقد أن الأرقام أكثر بكثير مما يعلن عنه رسميا.